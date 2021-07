TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die größeren asiatischen Börsen haben am Mittwoch mehrheitlich weiter nachgegeben. Sie folgten damit der Schwäche der US-Börsen. Lediglich die chinesischen Finanzmärkte, die in den vergangenen Tagen deutlich verloren hatten, stabilisierten sich etwas.

Die Börsen in Fernost hätten sich zumeist an der Zurückhaltung der Wall Street vor der US-Notenbanksitzung orientiert, merkte Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda an. "Die Währungshüter sehen sich einerseits den gestiegenen Inflationsrisiken und andererseits den wiederaufgeflammten Corona-Sorgen wegen der sich rasch ausbreitenden Delta-Variante gegenüber", beschrieb die LBBW das Spannungsfeld, in dem sich die US-Notenbank bewegt.