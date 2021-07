Was heute bei BioNTech los ist, haben wir schon lange nicht mehr erlebt. Denn die Aktie verzeichnet aktuell ein Plus von rund zwei Prozent. Der Titel landet damit in der Spitzengruppe der Tagesgewinner. Können die Bullen jetzt ein Fest planen?

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund vier Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Bei 251,00 EUR liegt der Hochpunkt. Es steckt also ordentlich Brisanz in der aktuellen Kursentwicklung.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, kann sich auf den 200er-Durchschnitt verlassen. Denn demnach sind für BioNTech Aufwärtstrends zu unterstellen, weil sich dieser Mittelwert aktuell bei 133,24 EUR eingependelt hat. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse ist in Aufwärtstrends nun einmal höher, was die letzten Stunden eindrucksvoll beweisen.

