Kissigs Portfoliocheck: Jeremy Granthams Top-Recovery-Wette ist… Coca Cola

In meiner Kolumne "" nehme ich regelmäßig für das " Aktien Magazin " von Traderfox die Depots der besten Value Investoren unserer Zeit unter die Lupe.In meinem 150. Portfoliocheck blicke ich wieder einmal in das Depot des Value Investors, einem der erfolgreichsten Investoren der Welt.





Microsoft ist schon seit längerer Zeit der am höchsten gewichtete Wert in Granthams Portfolio und bringt es auf 3,9%. Dahinter folgt Alphabet mit 3,33%, verteilt auf die A- und C-Aktien, vor United Healthcare 2,99%. Mit Coca Cola [WKN: 850663] hat Grantham seit seinem Ersteinstieg 2005 schon viel Geld verdient. Nach dem Aufstocken in 2007 und 2008 erfolgte ab 2012 ein über fünf Jahre laufender 90-prozentiger Verkauf, bevor Grantham im Coronatief Anfang 2020 wieder zugriff und seinen Bestand bei "The Real Thing" seither wieder deutlich aufstockte...



Disclaimer : Alphabet, Microsoft befinden sich auf meiner Beobachtungsliste und/oder in meinem Depot/Wiki.

Große Popularität erreichte Grantham, weil er treffsicher das Platzen von Spekulationsblasen korrekt vorausgesagt hat. So prophezeite er den Zusammenbruch am japanischen Aktien- und Häusermarkt in den späten 1980er Jahren, das Platzen der Internetblase in den späten 1990ern, sowie das Platzen der Blase am Immobilienmarkt und der sich anschließenden weltweite Kreditkrise 2007. Für Aufsehen sorgte Grantham 2017, als er sich vom Deep Value-Ansatz nach Benjamin Graham abwandte. Das dauerhaft niedrige Zinsniveau und starke ökonomische Burggräben einzelner Unternehmen (Moat) erfordere auch bei Value Investoren ein Umdenken hin zum Quality Investing und zur Inkaufnahme höherer Bewertungen, um weiterhin langfristig erfolgreich zu sein.Im 1. Quartal 2021 schichtete Grantham 16% seines Portfolios um und hielt Ende März 829 Positionen, darunter 198 Neuaufnahmen. Der Wert seiner bei GMO verwalteten Kundenportfolios stieg im Quartal um $2 Mrd. auf $18,3 Mrd. an. Dabei dominieren mit 29,1% Gewichtung weiterhin Technologiewerte vor Healthcare mit 18,8% und Financial Services mit 15,1%.