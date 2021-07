PANDION realisiert bundesweit bislang größte Office-Vermietung im Jahr 2021 und refinanziert erfolgreich Schuldscheindarlehen

PANDION schließt noch vor Baubeginn langfristigen Mietvertrag mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) über 45.000 Quadratmeter Büromietfläche im Münchener Werksviertel ab

Schuldscheindarlehen über 35 Mio. Euro mit insgesamt 43 Mio. Euro erfolgreich refinanziert

Köln, 28. August 2021 - Das inhabergeführte Unternehmen PANDION AG (ISIN Unternehmensanleihe: DE000A289YC5), ein führender Immobilienprojektentwickler für hochwertige Wohn- und Gewerbeprojekte in deutschen A-Städten, hat sein Münchner Büroprojekt PANDION SOUL noch vor Baubeginn vollständig vermietet. Mieter des Objekts mit über 45.000 Quadratmetern oberirdischer Fläche ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Alleiniger Nutzer wird das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA). Es handelt sich um die bislang größte Office-Vermietung im Jahr 2021 bundesweit. Das Verkaufsvolumen der Büroimmobilie PANDION SOUL wird sich auf einen Betrag von deutlich über einer halben Milliarde Euro belaufen.

Reinhold Knodel, Inhaber und Vorstand der PANDION AG: "Die Vermietung in einem anspruchsvollen Marktumfeld zeigt eindrucksvoll die Marktgängigkeit der Gewerbepipeline der PANDION Gruppe. Sie stärkt auch unsere Überzeugung, dass Büroobjekte in den von uns fokussierten deutschen A-Städten weiterhin hochattraktiv sind. Die aus unserer Pipeline erwarteten Gewinne werden wir sukzessive realisieren und das Eigenkapital der PANDION Gruppe so weiter substanziell stärken."

In dem bis zu siebengeschossigen Bürokomplex PANDION SOUL entsteht bis Mitte 2024 eine moderne Arbeitswelt mit rund 1.500 Arbeitsplätzen. Die Büroflächen werden ergänzt um eine Kinderkrippe sowie eine Mitarbeiterkantine im Erdgeschoss. Im 2. Untergeschoss befinden sich neben Technikflächen rund 3.000 Quadratmeter Lagerfläche. Ein modernes Mobilitätskonzept mit über 400 Fahrradstellplätzen mit angeschlossenen Dusch- und Umkleidemöglichkeiten sowie einer Tiefgarage mit über 300 Einzelstellplätzen vervollständigt das Gesamtpaket. Das Projekt wird nach dem Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB e.V.) zertifiziert.