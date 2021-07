Electronic Arts präsentiert am 4. August nach US-Börsenschluss die Zahlen für das Q1 2022. Die aktuelle Strategie kann mit Wachstum durch Zukäufe charakterisiert werden. So übernimmt der Computerspiele-Hersteller den Handygames-Spezialisten Playdemic. Der Kaufpreis für den Entwickler des populären Handyspiels „Golf Clash“ belaufe sich auf 1,4 Milliarden Dollar, wie Electronic Arts (EA) mitteilte. Bislang gehörte Playdemic der Firma Warner Bros Games, einer Einheit von WarnerMedia. Der US-Videospieleentwickler befindet sich derzeit im Kaufrausch. Im Februar erwarb EA Glu Mobile für 2,4 Milliarden Dollar und im Dezember akquirierte es das britische Unternehmen Codemasters für 1,2 Milliarden Dollar. Die Nachfrage nach virtueller Unterhaltung ist in Corona-Zeiten in die Höhe geschossen, wonach speziell die Downloads von mobilen Spielen nach dem Ausbruch der Pandemie in die Milliarden gingen.

.

Zum Chart

.

Das Testen des All Time Highs verteilt sich im Chart von Electronic Arts auf eine längere Periode, nachdem bereits im Juli 2018 die Marke in Höhe von rund 148 US-Dollar markiert aber nicht überschritten wurde. Es folgten nach einem starken Kursrückgang weitere Versuche Anfang August 2020, Januar und Februar 2021 und Juni 2021. Die Erfahrung zeigt, dass je öfter eine Marke getestet wird, die Wahrscheinlichkeit einer Überwindung derselben zunimmt. Aktuell bildet der Kursverlauf eine Flaggenformation aus, die für gewöhnlich in der Spitze in Trendrichtung aufgelöst wird. Dieses Mal ist die Auflösung der Flagge und ein Überwinden des All Time Highs ein und derselbe Vorgang. Dass es nach oben geht, deuten auch die erwarteten KGVs an. Die teils auf Zukäufen und teils auf organischem Wachstum basierenden Gewinnsteigerungen führen zu einem erwarteten KGV 2022/23 von 24, was ein Technologieunternehmen eher kaufenswert erscheinen lässt.