Lynx Global verstärkt sein Strategic Advisory Board mit renommiertem Geschäfts- und Technologieexperten mit Sitz in China

Michael Penner, President und CEO von Lynx, sagte: „Qin Wang, der in asiatischen Geschäfts- und Technologiekreisen als erfahrener Experte anerkannt ist, stellt Lynx beträchtliches taktisches Know-how hinsichtlich der Geschäftsimplementierung, Fachkenntnisse im Bereich der Unternehmensführung sowie unterschiedliche Branchenbeziehungen bereit, die er in seiner beeindruckenden, über 30-jährigen Karriere aufgebaut hat, deren Schwerpunkt auf dem Einsatz und der Entwicklung von Risikokapitalinitiativen und außerbörslichen Unternehmensbeteiligungen in Asien lag. Seine Aufnahme in unser Strategic Advisory Board stärkt die Unterstützung, die NewMargin Venture Capital (‚NewMargin‘) für Lynx Global erbracht hat, und verbindet nun die frühe Investition von NewMargin in Lynx mit dem zielgerichteten Transfer von Know-how, den Qin Wang Lynx Global bereitstellen wird, um das Unternehmen bei der weltweiten Einführung von kurz- und langfristigen Geschäftsinitiativen zu unterstützen.“

Qin Wang sagte: „In bemerkenswert kurzer Zeit hat Lynx eine erstklassige Infrastruktur an lizenzierten und regulierten Finanznetzwerkteilnehmern unter seinem organisatorischen Dach aufgebaut. Ich freue mich nun, in meiner Rolle als strategischer Berater direkt bei Lynx tätig zu werden und das Unternehmen beim Erreichen seiner Strategie zu unterstützen, ein Zahlungsnetzwerk und eine Infrastruktur aufzubauen, die von seinem Hauptsitz und Betriebszentrum in Südostasien aus eine Vielzahl an Zahlungsarten und -lösungen in allen Teilen der Welt unterstützt.“

ÜBER QIN WANG

Qin Wang kann eine Erfahrung von über 30 Jahren in den Bereichen Risikokapital- und außerbörsliche Kapitalinvestitionen, Geschäftsführung und Beratung in der Informations- und Technologiebranche im weiteren Sinne sowie in der Ressourcen-, Energie- und Cleantech-Industrie in China, Kanada und Japan vorweisen.

Qin Wang fungiert seit über zehn Jahren als Managing Partner von NewMargin Venture Capital, einem führenden chinesischen Unternehmen für außerbörsliche Unternehmensbeteiligungen. Zuvor war Qin Wang an der Verwaltung von auf US-Dollar basierenden Investmentfonds beteiligt, einschließlich eines VC-Fonds von 100 Millionen US$ und eines Wachstumsfonds von 300 Millionen US$, die in chinesische Internet- und Technologieunternehmen wie PPStream (von IQIYI übernommen, IQ an der NASDAQ notiert), Kugou (von Tencent Music übernommen, TME an der NYSE notiert), Xunlei (XNET an der NASDAQ notiert), UCWeb (von Alibaba übernommen) sowie in Goldabbauunternehmen wie Pretium Resources (an der NYSE und der TSX notiert) investierten.