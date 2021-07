Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf die Reaktion der Märkte nach den Zahlen von Big Tech. Gestern Abend nach Börsenschluss in en USA lieferten APPLE, MICROSOFT und die Google Mutter ALPHABET ihre Zahlen für das zweite Quartal dieses Jahres. Die Ergebnisse vielen sehr gut aus, die Reaktion an außerbörslichen Handelsplätzen aber war verhalten. Wir schauen auf die Details und ordnen das Geschehen ein.

Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf die Reaktion der Märkte nach den Zahlen von Big Tech. Gestern Abend nach Börsenschluss in en USA lieferten APPLE, MICROSOFT und die Google Mutter ALPHABET ihre Zahlen für das zweite Quartal dieses Jahres. Die Ergebnisse vielen sehr gut aus, die Reaktion an außerbörslichen Handelsplätzen aber war verhalten. Wir schauen auf die Details und ordnen das Geschehen ein.