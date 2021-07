Windkraft – Ausbau an Land braucht noch sehr viel mehr Puste

Es klingt nach Leierkasten: Der Ausbau der Windkraft in Deutschland kommt mit dem Tempo der Politik nicht nach. Während auf hoher See dieses Jahr kein einziges Windrad hinzukommen wird und die Nordsee-Anlagen im 1. Hj. zudem mit Windflaute zu kämpfen hatten, übt sich die zuletzt gebeutelte Onshore-Branche in Zweckoptimismus.

Auch BWE-Präsident Hermann Albers weiß, dass es noch viel braucht, um auf die 5 GW-Leistungen zu kommen, die bis 2030 jährlich erforderlich werden, um Brüssels Klimapläne zu wuppen. Das jetzige Tempo reicht nicht, so das Fazit der Onshore-Experten zur Hj.-Bilanz. Dennoch überwiegt bei Albers und Matthias Zelinger vom VDMA PS die Zuversicht, dass es bergauf für die Branche geht. Die Talsohle bei Onshore sei durchschritten, sagen sie.

Gerade in den vergangenen zwei Jahren habe die Politik viel erkannt. Doppelt so viel Anstrengung wird es aber weiterhin erfordern, damit die Klimawende glückt. 4,8 GW genehmigte, aber noch nicht umgesetzte Kapazitäten sieht Albers als Chance. Er ist überzeugt, dass Repowering und der Netto-Zubau politisch stärker in den Fokus rücken werden. Sorgen macht ihm indes der Süden, wo der Zubau extrem stockt, obwohl der Bedarf an Erneuerbaren Energien durch die dortige (Auto-)Industrie bald hoch sein wird. Albers fordert „Ermöglichungspolitik“ auf allen Ebenen. Es müsse zügig entbürokratisiert und harmonisiert werde, sagt der BWE-Chef.



