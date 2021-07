Einen Blitzstart zaubert heute BioNTech auf’s Parkett. Schließlich liegt die Aktie aktuell mit rund zwei Prozent im Plus. Auf 240,50 EUR verteuert sich damit der Wert eines Anteilsscheins. BioNTech ist dadurch gewaltig im Vorwärtsgang oder?

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub grünes Licht. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund vier Prozent. Bei 251,00 EUR liegt dieser obere Wendepunkt. Bei BioNTech ist also Endspiel-Atmosphäre angesagt.

Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen Rückenwind vom gleitenden Durchschnitt 200. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 133,24 EUR, sodass BioNTech in Aufwärtstrends verläuft. Damit gewinnen die Trends durch den heutigen Tag abermals kräftig an Fahrt.

