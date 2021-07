Rostock (ots) - Die digitale Transformation der deutschen Finanzbranche schafft

gerade für Versicherungsanbieter neue Vertriebsmöglichkeiten in nahezu allen

Geschäftsmodellen und Branchen. Dabei sieht das Rostocker InsurTech hepster (

https://business.hepster.com/ ) die größten Erfolgschancen durch den Ansatz von

Embedded-Insurance-Lösungen.



Digitale Transformation der Versicherungsbranche schafft neue Kooperationen





Bezahlbare, relevante und personalisierte Versicherungsprodukte, die mittelsDaten und Technologie nahtlos und unkompliziert vonNicht-Versicherungsunternehmen direkt an die Endkunden verkauft werden können -so lautet eine Definition von Embedded Insurance. Diese werden laut demInsurTech hepster aus Rostock die Zukunft sowie die Verteilung von Marktanteilender Versicherungsbranche bestimmen."Die Versicherungsbranche steckt mitten in ihrer digitalen Transformation. Fürtradierte Versicherer und InsurTechs ergeben sich neue Formen der Zusammenarbeitund Kundengewinnung, aber auch der Prozessoptimierung," sagt Alexander Hornung,CPO und Versicherungsexperte von hepster. "Ein API-basiertes Ökosystemverbessert die Datenanalyse und Risikoberechnung, sodass dieVersicherungsprodukte kontinuierlich optimiert, neu kalkuliert und an dieBedürfnisse der Endkunden angepasst werden können."Die dadurch entstehende Daten-basierte und digitale Echtzeit-Kommunikationzwischen Versicherungsanbietern und ihren Kunden kann ebenfalls das aktiveRisikomanagement sowie die Schadenprävention verbessern. Am Ende, so AlexanderHornung, wird der gesamte Finanzsektor von diesen neuen Lösungen profitierenkönnen. Der Ansatz der Embedded Insurance automatisiert viele der bishermanuellen Prozesse und reduziert den Verwaltungsaufwand für Versicherungskundenund -anbieter gleichermaßen.Agiles Plattform-Ökosystem von hepster für individuelle Zusatz-ServicesInsurTechs wie hepster setzen auf den Ansatz der Embedded Insurance undentwickeln mit ihrer API-gesteuerten Plattform ein agiles Ökosystem. Diesesermöglicht Unternehmen aller Branchen, individualisierbare undbedarfsorientierte Versicherungen nahtlos in ihre eigenen Prozesse undAngebotswelten zu integrieren. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung dertechnischen Schnittstellen schafft hepster gleichermaßen eine Skalierbarkeitaller Prozesse."Wir von hepster denken die gesamte Customer Journey durch Embedded Insuranceneu und sichern Risiken bereits ab, bevor sie überhaupt entstehen," erklärtFabian Pöhnert, Head of B2B bei hepster. "Dafür nutzen wir sämtliche Synergien