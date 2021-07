NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DWS nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer Prognoseerhöhung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Deutsche-Bank-Fondstochter habe stark abgeschnitten und eine weiter starke Kostendisziplin bewiesen, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Markterwartungen für den Gewinn in diesem Jahr hätten nun Luft nach oben./la/ck

