JPMORGAN stuft BASF SE auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 72

Kursziel alt: 72

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Wie erwartet habe der Konzern im sogenannten Geschäft mit chemischen Rohstoffen sehr starke Gewinnkennziffern präsentiert, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Insgesamt habe es kaum zusätzliche Informationen gegeben, die die Anlagestory grundlegend ändern könnten./la/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2021 / 06:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2021 / 06:45 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.