CTS EVENTIM unterstützt Live-Neustart mit Software zum Check von digitalen Gesundheitsnachweisen Prüfung von digitalen Impf-, Test-, und Genesenennachweisen im Kampf gegen Corona

Check von Ticket und Gesundkeitszertifikaten mit einem einzigen Gerät

Keine Speicherung oder Verknüpfung von Gesundheitsinformationen

COO Alexander Ruoff: "Wir wollen, dass Menschen Live Veranstaltungen so sorglos wie möglich erleben können." München, 28. Juli 2021. CTS EVENTIM, einer der führenden internationalen Ticketing- und Live Entertainment-Anbieter, unterstützt den Neustart der Live-Kultur mit leistungsstarker Software zum Check von digitalen Gesundheitszertifikaten. Veranstalter können damit am Einlass zu Events mit einem einzigen Gerät - etwa per Hand-Scanner - zusätzlich zum Ticket auch Corona-Impf-, Test- oder Gesenennachweise überprüfen lassen, die als QR-Codes vorliegen.