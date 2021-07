---------------------------------------------------------------------------

Der Schwarm schwärmt für Nachhaltigkeit



- Flugwindkraftanalagen-Entwickler EnerKíte erzielt Rekord-Funding

- Technische Innovationen im Fokus der Anleger



Bensheim, den 28. Juli 2021. Der 29. Juli ist Earth Overshoot Day - der Tag des laufenden Jahres, an dem die menschliche Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen das Angebot und die Kapazität der Erde zur Reproduktion dieser Ressourcen in diesem Jahr übersteigt. Er markiert die Überlastung der Erde durch den Menschen und rückt seit 50 Jahren im Kalender immer weiter nach vorne. Immer mehr Menschen verstehen, dass keine Zeit für langwierige Diskussionen über den Klimawandel, mögliche Gegenmaßnahmen und Ziele ist. Es ist Zeit, zu handeln. Das motiviert Anleger, gezielt in Unternehmen zu investieren, die sich mit Innovationen für die Energiewende und mehr Nachhaltigkeit einsetzen.



Auch die Bundesregierung hat erkannt, dass die bisherigen Klimaziele nicht ambitioniert genug waren und nachgebessert, auch finanziell. So stellt der Bund mit einem Sofortprogramm 8 Mrd. Euro zur Finanzierung zur stärkeren Minderung der Treibhausgasemissionen bereit. Allerdings fließt das Geld vor allem in bestehende Strukturen. "Noch immer stehen viel zu wenig Mittel zur Finanzierung von jungen, innovativen Unternehmen zur Verfügung", so Uli Fricke, Geschäftsführerin der Crowdinvesting-Plattform FunderNation. "Es ist jedoch klar, dass mit den jetzigen technischen Mitteln, beispielsweise in der nachhaltigen Energieerzeugung, das Ziel der CO2-Neutralität bis 2045 nicht zu schaffen ist. Wir brauchen daher mehr Innovationen, und um diese zu ermöglichen, brauchen wir innovative Finanzierungskonzepte wie Crowdfunding."



Fast 4 Millionen Euro für Innovatoren im Nachhaltigkeitssektor investiert Seit Anfang des Jahres haben Crowd-Investoren auf der auf Technologie-Start-ups spezialisierten Plattform FunderNation mehr als 2,3 Mio. Euro in Unternehmen aus dem Nachhaltigkeitssektor investiert. Hinzu kamen rd. 1,7 Mio. Euro an Co-Investments durch Business Angels. Den größten Zuspruch erhielt die EnerKíte GmbH aus Potsdam. Diese entwickelt Flugwindkraftanlagen, die zuverlässige und günstige grüne Energie global verfügbar machen möchte. Mit dem erzielten Funding-Volumen von 1,05 Mio. Euro, die durch rund 3,5 Mio. Euro an öffentlichen Fördermitteln ergänzt werden, hat das Unternehmen einen großen Schritt in Richtung erster Serienproduktion gemacht. Die EnerKíte GmbH, die bereits ihre zweite Kampagne auf FunderNation initiierte, ist die bis dato erfolgreichste Start-up-Finanzierung auf der Plattform.