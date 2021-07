FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei schwächeren Tagen hat sich im Dax am Mittwoch im frühen Handel wenig getan. Der Leitindex notierte mit plus 0,05 Prozent auf 15 526,43 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte legte um 0,31 Prozent auf 35 037,97 Punkte zu. Auch der EuroStoxx 50 gewann 0,3 Prozent. Im Fokus stehen Quartalszahlen von Unternehmen sowie am Abend die US-Notenbank (Fed) mit ihren geldpolitischen Beschlüssen.

"Die Berichtssaison kann trotz einiger guter Ergebnisse und positiver Überraschungen bislang allerdings nicht für den erhofften Schwung sorgen", stellte Analyst Milan Cutkovic vom Broker Axi fest. Gleichzeitig zögen in Fernost dunkle Wolken am Horizont auf, da der Ausverkauf an den chinesischen Börsen wohl nur pausiere, wohl aber nicht vorbei sein dürfte. Investoren sorgen sich im Reich der Mitte vor staatlichen Eingriffen.