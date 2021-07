NUVISAN und ALS Limited unterzeichnen strategische Partnerschaft zur Erschließung neuer Märkte (FOTO)

Neu-Ulm (ots) -



- NUVISAN unterzeichnet Vereinbarung mit strategischem Investor ALS Limited (ASX: ALQ)

- Der globale Testing-Spezialist mit Hauptsitz in Brisbane / Australien unterstützt mit seinem weltweiten Netzwerk die Expansionsstrategie von NUVISAN - ALS Limited erwirbt eine 49%ige Beteiligung an der NUVISAN-Gruppe und erweitert damit das eigene Life-Science-Portfolio

- NUVISAN wird zum Exzellenzzentrum für Innovation und Technologieentwicklung für das gesamte ALS Life Sciences Netzwerk



Nach einer Reihe erfolgreicher Akquisitionen, darunter die kürzliche Übernahme einer kompletten Forschungseinheit für Arzneimittel in Berlin, blickt NUVISAN auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2020 zurück. Die NUVISAN-Gruppe, die über 1.000 Mitarbeiter an sieben Standorten in Europa beschäftigt, darunter 450 hochspezialisierte Wissenschaftler am Innovation Campus Berlin (ICB), erwirtschaftete zwischen dem 1. Juli 2020 und dem 30. Juni 2021 einen Gesamtumsatz von 185 Mio. Euro mit einer EBITDA-Marge von über 20%.