---------------------------------------------------------------------------

Erstklassige Stichproben nach Abschluß des Explorationsprogramms 1 auf Schlüsselprojekt Albanel - Vererzungszone mit sichtbaren Anomalien erkennbar- Hohes Abbau-Potenzial



Quantum Battery Metals Corp.(ISIN: CA74765C1032; WKN: A2QR5U) hat vor kurzem die erste Phase ihres Probenentnahmeprogramms auf dem Projekt Albanel abgeschlossen. Die Stichproben weisen darauf hin, dass die Liegenschaft vorläufige sichtbare Anomalien aufweist, die die Vererzungszone der Liegenschaft erweitern könnten. Die Stichproben werden derzeit zur Analyse eingereicht.



Aufgrund der Lage einiger dieser Anomalien war das Unternehmen in dem Gebiet in letzter Zeit mit einer Mannschaft vor Ort aktiv, um die Grundfläche des Landpakets strategisch zu erweitern. Es hat sich gezeigt, dass das Gebiet, in dem die Stichproben entnommen wurden, einen guten Zugang zum Camp, zu Versorgungsmaterialien sowie zu Straßen und Infrastruktur hat. Das Unternehmen prüft die Idee einer Erweiterung in der Nähe des Projekts sowie die Möglichkeit der Hinzufügung weiterer Zonen, um sie in einer zusammenhängenden Liegenschaft zusammenzufassen.



"Wir freuen uns sehr, dass unser Feldteam so schnell und effizient zur Liegenschaft gelangen konnte. Da wir uns in der für Bergbau bekannten Gegend der James Bay befinden, können wir uns bei Arbeiten auf unseren Liegenschaften schnell und effizient bewegen. Wir warten gespannt auf das Ergebnis dieser Proben und sind aufgrund der Beobachtungen des Feldteams hinsichtlich der Probenergebnisse optimistisch," sagt Andrew Solstad - CEO und Director.



Über die Liegenschaft Albanel



Das Liegenschaft Albanel ist ein Lithium-Projekt mit einer ungefähren Fläche von 2.751 Hektar in einer bergbaufreundlichen Gerichtsbarkeit in Quebec. Die Liegenschaft ist von einem nahe gelegenen Netz gut ausgebauter Schwerverkehrsstraßen über Straßen und Quad-Fahrwege direkt zugänglich.

Projekt-Highlights:



- Erreichbar über Straßen;



- 10 Kilometer nördlich der Lithium-Tantal-Mine Rose;



- Drei Pegmatitvorkommen, die von staatlichen Geologen kartiert wurden;