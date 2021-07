In der Charttechnik überwiegen trotz des Kursschubs die dunklen Wolken. Denn eine wichtige Unterstützung ist immer noch in Schlagdistanz. Dieser wichtige Tiefpunkt wurde bei 12,26 EUR markiert. Es könnte kurzfristig also mächtig knallen bei Ballard Power Systems.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem weinenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Denn dieser Indikator steht mit einem aktuellen Wert von 19,35 EUR eher auf Rot. Aber selbst wenn die übergeordneten Trends nach unten zeigen, gibt es Tage mit kräftigen Kursgewinnen, wie der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Fazit: Bei Ballard Power Systems geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.