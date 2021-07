Cato Networks zum dritten Mal in Folge Secure Access Service Edge (SASE) Referenzanbieter im Gartner Hype Cycle für Enterprise Networking

TEL AVIV, Israel, 28. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Das Marktforschungsunternehmen Gartner hat Cato Networks zum dritten Mal in Folge als Referenzanbieter in der Kategorie Secure Access Service Edge (SASE) für den Hype Cycle Enterprise Networking 2021 nominiert. [1]

Damit erscheint Cato Networks nicht nur mit SASE, sondern auch mit Zero Trust Network Access (ZTNA) und Firewall as-a-service (FWaaS) im Hype Cycle für Network Security 2021 [2] zusätzlich als positive Referenz bei Gartner!

Wir freuen uns, dass Gartner uns als Referenzanbieter in den Kategorien SASE, ZTNA und FWaaS empfiehlt. Shlomo Kramer, CEO und Mitbegründer des Unternehmens, sieht darin die führende Position von Cato Networks als cloudbasiertes Netzwerk- und Sicherheitsplattform bestätigt.

"Durch unsere einmalige SPACE-Architektur bieten wir als einziger Hersteller eine globale Cloud-native SASE-Lösung für einen optimalen und sicheren Zugriff! Für jedes Unternehmen – jeder Größe – für jeden Standort, den Rechenzentren, für Mobile Users, Applikationen sowie Cloud Instanzen!"

Große Unternehmen wechseln zu SASE

Das Herzstück der weltweit verteilten Cato SASE Plattform ist die Cato Single Pass Cloud Engine (SPACE). Tausende von SPACEs liefern die Cato SASE Cloud an Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen und werden weltweit jedem Benutzer, jeder Anwendung, rundum die Uhr als Cloud Service bereitgestellt. Heute umspannt die Cato SASE-Plattform mehr als 65 physische Standorte.

Der SASE-Markt entwickelt sich rasant weiter. Zwei wichtige Erkenntnisse im "Hype Cycle für Enterprise Networking, 2021" spiegeln diese Entwicklung wider. Die Zeitspanne für eine vollständige und unternehmensweite Migration ist von 5 - 10 Jahren im Jahr 2020 auf nur 2 - 5 Jahre minimiert worden. Darüber hinaus verringerte sich die Anzahl, der in der SASE-Kategorie identifizierten Referenzanbieter, von 10 auf 6. Vier Anbieter konnten die Herausforderungen bei der Bereitstellung eines Cloud-nativen globalen SASE-Service nicht lösen.

"Im vergangenen Jahr und auch in 2021 sehen wir, dass immer mehr größere Unternehmen SASE annehmen und implementieren" sagt Yishay Yovel, CMO bei Cato Network. "Die Konvergenz von Netzwerk und Sicherheit in einer globalen Cato SASE Cloud ermöglicht den Unternehmen die Migration in der Cloud, weltweiten Remote-Zugriff und WFH sowie Umstrukturierungen und Transformationen effizienter und agiler voranzutreiben."

Mehr als 900 Cato Kunden verbinden zehntausende Standorte und 250.000 Remote-Benutzer an die Cato Cloud Services.

Um mehr über die SASE-Plattform von Cato zu erfahren, besuchen Sie uns unter https://www.catonetworks.com/SASE .

