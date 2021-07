---------------------------------------------------------------------------

Pentracor GmbH veröffentlich Jahresabschluss 2020 und erzielt gute Fortschritte im ersten Halbjahr 2021



* Grundstein für zukünftiges Wachstum im Geschäftsjahr 2020 gelegt

* Akzeptanz für CRP-Apherese gesteigert und Zusammenarbeit mit klinischen Zentren im ersten Halbjahr 2021 ausgebaut



* Neues Marktsegment Covid-19 bestärkt positiven Ausblick

Hennigsdorf, 28.07.2021 - Das Medizintechnik-Unternehmen Pentracor GmbH mit Sitz in Hennigsdorf bei Berlin hat seinen Jahresabschluss 2020 veröffentlicht. Das Geschäftsjahr war geprägt vom Roll-out des vom Unternehmen entwickelten und zertifizierten Medizinprodukts PentraSorb(R) CRP sowie der Initiierung und Durchführung von klinischen Studien, um die Akzeptanz für die CRP-Apherese in der Behandlung von Krankheiten, die mit einer akuten Entzündung wie Herzinfarkt einhergehen, zu erhöhen. Der Grundstein für die Expansion wurde durch die 2020 erfolgte, erfolgreiche Anleihe-Emission gelegt, bei der Pentracor frisches Kapital zur weiteren Finanzierung aufnahm. Die fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A289XB9, WKN: A289XB) mit einem jährlichen Zinssatz von 8,50 % und möglichem Wandlungsrecht ist seit dem 29. Mai 2020 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und mit einer Stückelung von 1.000 EUR handelbar.



Die Geschäftsentwicklung in 2020 wurde durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie gehemmt. So konnten Klinikkräfte wegen der hohen Auslastung auf den Intensivstationen nicht wie erforderlich für die Anwendung der CRP-Apherese fortgebildet werden, viele Kliniken verfolgten zudem eine restriktive Einkaufspolitik, Kundenbesuche in Kliniken und Medizinkongresse mit Vorträgen des Unternehmens fielen aus und zusätzlich ging die Zahl von Herzinfarktpatienten im vergangenen Jahr während der Lockdowns um bis zu 40 % zurück. Im laufenden Geschäftsjahr 2021 hellt sich das Marktumfeld nun aber zunehmend wieder auf.