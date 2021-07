Aus Beamershop24.de wird visunext.de

Emsdetten (ots) - Die visunext Group hat das Portal Beamershop24.de, das seit 17Jahren in Deutschland die Top-Adresse für Beamer und Leinwände ist, aufvisunext.de umgestellt. Europas führender AV-Spezialist und ExpertefürPräsentationstechnik, Konferenzraum-Ausstattung und digitale Bildungsräumeaus Emsdetten präsentiert sich damit vor Privat- und Geschäftskunden in neuneuropäischen Märkten unter einer einheitlichen Marke. Das Unternehmen, das imvergangenen Geschäftsjahr den Umsatz um 40 Prozent steigern konnte, stärkt damitdie Dachmarke visunext und die Positionierung als zukunftsorientierter Anbieterund Beratungsdienstleister für ganzheitliche AV-Lösungen.Als solcher plant, liefert und installiert die visunext Group maßgeschneiderteAV- und Streaming-Lösungen bundesweit. Christoph Hertz, Gründer undGeschäftsführer: "Beamershop24 verkauft schon lange nicht mehr nur Beamer undist auch weit mehr als ein Shop - wir wollten, dass sich das erweiterteProduktangebot und die Beratungsleistung im Markennamen widerspiegeln." ImPortfolio befinden sich Touch-Displays, Large-Format Displays,Video-Conferencing- und Streaming-Lösungen, Signal Management und auchLED-Walls. Für Privatkunden gibt es auch weiterhin ein umfassendes Angebot anBeamer- und Leinwandlösungen für die Heimkinoausstattung.Über die visunext GroupEuropas führender AV-Experte und Spezialist für Präsentationstechnik,Konferenzraum-Ausstattung und digitale Bildungsräume hat seinen Hauptsitz inEmsdetten. Mit den Markenportalen visunext / beamershop24, EDU.de, Heimkino.deund Beamer-Discount stattet das Unternehmen Firmenkunden, öffentlicheEinrichtungen und Privatkunden mit Konferenzraumtechnik, Streaming-Technik undHeimkinosystemen aus. Mit den Eigenmarken celexon und DELUXX ist die Gruppezudem als Hersteller und Fachhändler von Leinwänden und Zubehör aktiv. visunextübernimmt auf Wunsch die gesamte Konzeptionierung, Installation und Wartung. Mit160 Mitarbeitenden berät und beliefert die visunext Group über 800.000 Kunden inzehn Ländern. Darunter befinden sich 50 Prozent Firmenkunden, 25 Prozentöffentliche Einrichtungen und 25 Prozent Privatkunden. Die visunext Grouperwirtschaftete im letzten Geschäftsjahr, das am 31. März 2021 endete, einenGesamtumsatz von 115 Mio. Euro.Pressekontakt:Christina Siebels | Philipp KrügerHOSCHKE & CONSORTEN PR-AgenturTel. 040 - 36 90 50 - 58 |- 35E-Mail: mailto:c.siebels@hoschke.de | mailto:p.krueger@hoschke.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/156370/4979839OTS: Visunext Group