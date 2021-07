Nena-Konzert nach Kritik an Corona-Maßnahmen abgesagt Autor: Tichys Einblick | 28.07.2021, 11:06 | 31 | 0 | 0 28.07.2021, 11:06 | Nachdem Sängerin Nena auf einem Open-Air-Konzert am Sonntagabend in Berlin die augenscheinliche Willkür und Absurdität der Corona-Maßnahmen auf der Bühne offen hinterfragt hat, kam es zum Skandal – das Ordnungsamt griff ein und sorgte dafür, dass die Show abgebrochen wurde; eine Zugabe durfte nicht gespielt werden. Zuvor hatten sich die Fans – die gemäß des Der Beitrag Nena-Konzert nach Kritik an Corona-Maßnahmen abgesagt erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Redaktion.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer