(Neu: Äußerungen aus der Telefonkonferenz, Details zur laufenden Prüfung des Globalwafers-Deals durch die Behörden)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die ungebrochen starke Nachfrage nach Computerchips lässt das Geschäft des Halbleiterwafer-Herstellers Siltronic brummen. "Wir verzeichnen eine steigende Nachfrage in allen Endmärkten", sagte Konzernchef Christoph von Plotho laut Mitteilung am Mittwoch bei der Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal. "Dieser Trend sollte anhalten und weiter die Basis für das Wachstum unseres Unternehmens bilden." Um die starke Nachfrage bedienen zu können, hatte Siltronic am Dienstag den milliardenschweren Bau einer weiteren Fabrik in Singapur angekündigt.

Für die neue Fabrik für 300-Millimeter-Wafer - dünne runde Siliziumscheiben, aus denen Computerchips hergestellt werden - kalkuliert das Management bis Ende 2024 mit Kosten von etwa zwei Milliarden Euro. Zudem will das Unternehmen Kapazitäten am sächsischen Standort Freiberg ausbauen, der ebenfalls auf die Massenproduktion der Wafer ausgelegt ist.