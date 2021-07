Microsoft und Apple mit starkem Quartal

Anzeige

New York 28.07.2021 - Am Dienstag haben Apple und Microsoft nach Handelsschluss ihre Quartalszahlen vorgelegt. Dabei verzeichnete Apple den jüngsten Umsatz in einem dritten Quartal. Microsofts Quartal verlief ebenfalls stark, das Unternehmen bleibt optimistisch.



Apple meldete am Dienstag für das dritte Geschäftsquartal einen Umsatz von 81,4 Mrd. USD, ein Plus von 36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dabei wurden 63,95 Mrd. USD mit Hardware und 17,5 Mrd. USD mit Dienstleistungen umgesetzt.





