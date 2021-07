SHANGHAI, 28. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Mit mehreren Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von Lösungen für Unternehmen hat sich VeChain als der weltweit führende Anbieter von öffentlichen Blockchain-Lösungen etabliert.

In Verfolgung unserer Vision, eine globale und skalierbare Massenanwendung der öffentlichen Blockchain-Technologie zu ermöglichen, hat das VeChain-Forschungs- und Entwicklungsteam SURFACE (PoA 2.0) entwickelt, was für einen sicheren, an den Anwendungsfall angepassten, relativ gabelfreien Ansatz der Kettenverlängerung steht.

Dieser neuartige Konsens-Mechanismus wurde entwickelt, um die Schwächen zu beseitigen und die Vorteile der beiden wichtigsten Konsens-Typen zu nutzen: Nakamoto-Konsens und Byzantine-Fehlertoleranz (BFT). Mit diesem neuen Mechanismus kann die VeChainThor-Blockchain ihre hohe Durchsatzfähigkeit maximieren und gleichzeitig die Endgültigkeit der Daten sicherstellen. In der Praxis bedeutet dies, dass sehr hochvolumige Anwendungsfälle auf der Blockchain existieren können, und zwar mit einem Höchstmaß an Datensicherheit, wie es in keiner anderen Blockchain-Plattform zu finden ist.

Mit diesem großen Update unseres technischen Modells wird VeChainThor zur idealen Open-Source-Plattform für Unternehmen, Regierungen oder jeden, der seine Anwendungen auf einer sicheren, kostengünstigen, unveränderlichen und voll ausgestatteten öffentlichen Blockchain aufbauen möchte.

Heute ist die VeChain Foundation stolz darauf, unser brandneues öffentliches Testnetz mit dem vollständig implementierten VIP-193 zu starten. Dieser monumentale Meilenstein ebnet den Weg für die vollständige Einführung von PoA 2.0 im Mainnet.

Beschrieben in der Arbeit SURFACE: A Practical Blockchain Consensus Algorithm for Real-World Networks, enthält der PoA 2.0-Konsensalgorithmus drei Hauptkomponenten:

Die VRF-basierte Quelle der Zufälligkeit,

Ein komitee-basierter Blockproduktionsprozess und,

Ein passiver Block Endgültigkeitsbestätigungsprozess.

Der Algorithmus wird über zwei VIPs (VeChain-Verbesserungsvorschläge) vorgeschlagen: VIP-193 und VIP-200. VIP-193 konzentriert sich auf die ersten beiden Komponenten, während VIP-200 die letzte Komponente beschreibt.