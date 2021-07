Anlegerverlag Relay Medical mit Kavaliersstart! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 28.07.2021, 11:32 | 16 | 0 | 0 28.07.2021, 11:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Relay Medical-Aktionäre sind heute in absoluter Partystimmung. So springt der Kurs um rund zwölf Prozent nach oben. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Ist der Weg nach oben dadurch nun frei oder woraus sollten Anleger jetzt besonders achten? Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Relay Medical-Aktie. Einfach hier klicken. Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. Es reicht mittlerweile ein weiterer Anstieg von rund neun Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 0,17 EUR. Bei Relay Medical dürfte es also in den nächsten Tagen hoch her gehen. Anleger, die tendenziell eher bearish eingestellt sind, könnten den aktuellen Höhenflug zum vergünstigten Baisse-Einstieg nutzen. Schließlich haben sich die Kurse von Puts durch den Anstieg verbilligt. Wer von der Aktie ohnehin überzeugt ist, für den ist der aktuelle Anstieg vermutlich Wasser auf die Mühlen. Fazit: Wie es bei Relay Medical weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.





