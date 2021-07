Scotch & Soda Erweitert Sein Einzelhandelsnetzwerk In Deutschland, Eröffnet Seinen Ersten Franchise Store Und Feiert Die Eröffnung Des 100. Shop-in-shops.

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Die Fashion-Marke Scotch & Soda aus Amsterdam

kündigt für die nächsten Monate die Eröffnung mehrerer Stores in Deutschland an,

inklusive zwei neuer Retail Stores in Berlin.



https://www.multivu.com/players/de/8931051-scotch-soda-erweitert-sein-einzelhandelsnetzwerk-in-deutschland/Die erste Location befindet sich am Berliner Kurfürstendamm. Die Straße zählt zuden legendärsten der Stadt und ist das Zuhause zahlreicher Fashion-Shops, Hotelsund Restaurants der Extraklasse. Mit einer Verkaufsfläche von 132 m² sind andieser neuen Adresse die Scotch & Soda Kollektionen Herren, Damen undAccessoires zu finden. Als Design-Highlights stechen das individuellangefertigte Mobiliar sowie die Scotch & Soda Bar heraus, die Accessoires insRampenlicht stellt und an der Kunden zusammenkommen können.Anschließend eröffnet Scotch & Soda einen neuen Store in der Mall of Berlin, einEinkaufszentrum in der Nähe des Potsdamer Platzes. Der Store ist mit seinen 162m² die vierte Location in der deutschen Hauptstadt und soll Kunden ab Septemberwillkommen heißen.Ein weiterer Store - der erste Franchise-Store der Marke in Deutschland -eröffnet im November in Sindelfingen in der Nähe von Stuttgart und lässt diePräsenz von Scotch & Soda in Deutschland in den nächsten Monaten noch weiterwachsen.Bereits im Juni öffnete ein neuer Store in Hamburg seine Pforten und mit derEröffnung eines weiteren Stores in Dortmund im Dezember wird die Marke bis Ende2021 in Deutschland auf ganze 34 Locations blicken können.Vor Kurzem hat Scotch & Soda darüber hinaus seine Großhandels-Präsenz erweitertund die Eröffnung des 100. Shop-in-Shops in Deutschland zelebriert. Teil diesesWachstums ist zum einen die Eröffnung eines Shop-in-Shops für Damen bei Peek &Cloppenburg in Düsseldorf mit 35 m² und eines Shop-in-Shops für Herren beiStackmann in Buxtehude bei Hamburg mit 40 m².Scotch & Soda CEO Frederick Lukoff erklärt: "Trotz der anhaltendenHerausforderungen, vor die uns die COVID-19 Pandemie stellt, bleiben wirhinsichtlich der Umsetzung unserer weltweiten Markenstrategie zuversichtlich,indem wir unser Einzel- und Großhandelsnetzwerk in Deutschland, einem unsererSchlüsselmärkte, weiterentwickeln. Wir möchten noch mehr Kunden in Deutschlanderreichen und ihnen sowohl unsere Marke als auch den Free Spirit of Amsterdamnäherbringen."Alle Fassaden werden vom neuen Markenlogo geziert, bei dem das Symbol derEinheit einen Platz im Herzen von Scotch & Sodas Namen findet. Das Und-Zeichenfolgt einem filigranen Faden, der an einem Nadelöhr befestigt ist und somit derHandwerkskunst Tribut zollt, die in jede Kollektion der Marke fließt. Im Innerenkommt man in den Genuss von Scotch & Sodas neuem Store-Designkonzept "FreeSpirit", das im März 2021 gelauncht wurde. Inspiriert von der Kraft derSelbstentfaltung und der liberalen Einstellung Amsterdams - die Stadt, in derdie Marke geboren wurde - vereint das Konzept warme Farben und eleganteDesign-Elemente und lässt so das Bekannte und Unbekannte aufeinandertreffen. ImInneren wird das Design von nachhaltigen Features wie LED-Beleuchtung, einemFSC-zertifiziertem Holzboden mit Fischgrätmuster sowie neuen Kleiderbügeln ausrecycelten Materialien abgerundet.Über Scotch & SodaScotch & Soda wurde 1985 in Amsterdam geboren und zelebriert den freien Geistseiner Geburtsstadt. Endlos optimistisch setzt sich die Marke fürIndividualität, Authentizität und die Kraft des Selbstausdrucks ein, um dasEinzigartige zu schaffen - eine Haltung, die sich in ihren Designswiderspiegelt. Die Kollektionen von Scotch & Soda umfassen Herren-, Damen- undKinderbekleidung, Denim, Brillen, Düfte und Accessoires und nehmen eineneinzigartigen Platz in der heutigen globalen Modelandschaft ein.Die Kollektionen sind derzeit weltweit in 233 Stores in Europa, Nordamerika,Asien, dem Nahen Osten, Afrika und Australien sowie in 7.000 Geschäften ineinigen der größten Städte der Welt, darunter New York, London und Paris zufinden. Der eigene Online-Store der Marke liefert zudem in über 70 Länder.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.scotch-soda.com/Bildmaterial können Sie hier herunterladenHamburg (https://wetransfer.com/downloads/7d09fd5b1e3c58589376101efd95060b20210727121314/6e68d8574d19bf0f0fbd8a75fb8a1be320210727121314/a7e533)Eröffnung in JuniMönckebergstrasse 7, 20095 HamburgBerlin (https://wetransfer.com/downloads/2071808e52c83dd9c242dced60104b4420210727120648/375bf197d1a6e5e2e7f8b973e712073c20210727120648/41fc4a)Eröffnung in JuliKurfürstendamm 26a,10719 BerlinPressekontakt:Daniel Urrutia | Communications Director | urrutia.daniel@scotch-soda.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/157526/4979879OTS: Scotch & Soda