Fonterelli GmbH & Co KGaA: Jahresergebnis auf Rekordniveau



28.07.2021 / 11:39 CET/CEST

Mit der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020/2021 (30. Juni) ist erkennbar, dass die Fonterelli GmbH & Co.KGaA einen Jahresüberschuss von ca. 240 TEUR erzielt hat. Der Umsatz in Höhe von 830 TEUR (Vorjahr 75 TEUR) enthält Erlöse aus dem Verkauf von Kunsteditionen und Weinen sowie Exits aus Beteiligungen. Das Eigenkapital liegt bei 3,25 € / Aktie, wobei stille Reserven unberücksichtigt sind. Die Zahlen sind vorläufig. Die Geschäftsführung

Fonterelli GmbH & Co. KGaA