DGAP-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Kapitalerhöhung

SNP übernimmt SAP-Datenspezialisten Datavard



28.07.2021 / 11:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Weiterer Ausbau der führenden Position im Markt für Datentransformationen



Heidelberg, 28. Juli 2021 - Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE, ein weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen für digitale Transformationsprozesse und automatisierte Datenmigrationen, hat heute einen Vertrag über den Erwerb von 100% der Anteile an der Datavard AG unterzeichnet. Das Software- und Beratungsunternehmen ist auf Transformationen und Datenmanagement in SAP-Landschaften spezialisiert und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 mit rund 170 Mitarbeitern einen Gesamtumsatz von 17,6 Mio. Euro und ein EBIT in Höhe von 1,0 Mio. Euro. Die Erstkonsolidierung wird zum 1. August 2021 erwartet. Die Übernahme der Datavard AG spielt eine wichtige Rolle in der Umsetzung der Plattformstrategie von SNP; hierbei können Unternehmen mittels nur einer Softwarelösung eine maximale Wertschöpfung aus ihrer Datentransformation generieren. Gregor Stöckler, Mitgründer und CEO der Datavard AG, wird das Gremium der geschäftsführenden Direktoren der SNP SE als neuer Chief Operating Officer (COO) verstärken. Er wird dabei die Vertriebsregionen USA und UK-Ireland, global die Bereiche Analytics, Plattformstrategie, Technology Partner sowie das Partner Marketing verantworten. "Mit dieser Akquisition erweitern wir unser Softwareportfolio um die Lösungen der Datavard in den Bereichen SAP-Datenmanagement und Analytics. Sowohl im Software- als auch im Beratungsgeschäft ergänzen sich beide Portfolios optimal. Bisher agierten SNP und Datavard am Markt als Wettbewerber und Partner; zukünftig werden wir die neu gewonnene Stärke aus dem Zusammenschluss beider Unternehmen dazu nutzen, unsere Kunden und Partner noch umfassender bedienen zu können", sagt Michael Eberhardt, CEO der SNP SE. Seite 2 ► Seite 1 von 4



