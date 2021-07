FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei schwächeren Tagen hat sich der Dax am Mittwoch etwas gefangen. Gegen Mittag verbuchte er ein Plus von 0,28 Prozent auf 15 562,91 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte legte um 0,51 Prozent auf 35 108,44 Punkte zu. Der EuroStoxx 50 gewann 0,7 Prozent. Im Fokus stehen Quartalszahlen von Unternehmen sowie am Abend die US-Notenbank (Fed) mit ihren geldpolitischen Beschlüssen.

Die Fed wird trotz hoher Inflationsraten wohl noch keine geldpolitische Trendwende vollziehen. Ein klares Signal zur Rückführung der Anleihekäufe dürfte es laut Ökonomen am Abend noch nicht geben. Die Diskussionen im geldpolitischen Ausschuss über einen Ausstieg sollten jedoch weiter gehen. Die Leitzinsspanne dürfte bei 0,0 bis 0,25 Prozent bleiben.