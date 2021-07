Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Freude über Zahlen der Deutschen Bank verfliegt rasch Die Begeisterung an der Börse über das beste Halbjahr der Deutschen Bank seit 2015 hat sich am Mittwoch rasch verflüchtigt. War der Kurs in den ersten Handelsminuten noch um 4,5 Prozent gestiegen auf den höchsten Stand seit Anfang Juli, so drehte …