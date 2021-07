OLYMPIA Fußballer nach 1:1 gegen Elfenbeinküste ausgeschieden Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 28.07.2021, 12:01 | 23 | 0 | 0 28.07.2021, 12:01 | RIFU (dpa-AFX) - Die deutschen Fußballer haben bei den Olympischen Spielen den Einzug in das Viertelfinale verpasst. Die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz kam am Mittwoch in Rifu gegen die Elfenbeinküste nicht über ein 1:1 hinaus und schied damit bereits in der Vorrunde aus./jrz/DP/mis



