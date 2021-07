Der mit Abstand kleinste Sportartikelhersteller unter den „großen drei“ – die beiden anderen sind Adidas und Nike – kleidete die Italiener ein, die Sieger des Turniers.

Für Puma war die Fußball-Europameisterschaft ein Volltreffer: Der mit Abstand kleinste Sportartikelhersteller unter den „großen drei“ – die beiden anderen sind Adidas und Nike – kleidete die Italiener ein, die Sieger des Turniers. Puma stattete insgesamt vier Mannschaften aus, neben dem Europameister noch drei Teams, die es bis ins Viertelfinale schafften. Bei Adidas und Nike waren es neun bzw. acht Mannschaften mit einer – siehe Deutschland – durchwachsenen Erfolgsbilanz. Rückenwind für die Raubkatze weht jetzt auch aus Tokio von der Olympiade. Darüber hinaus profitiert die Branche von mehreren Trends: Die Menschen treiben immer mehr Sport, um sich gesund und fit zu halten. Auch die Nachfrage nach legerer Kleidung steigt. Durch das Home Office sind Schlips und Kragen weiter auf dem Rückzug. Außerdem hat Puma den ersten Schrecken der Corona-Pandemie überwunden. Die Zahlen zum zweiten Quartal zeigen einen kräftigen turnaround: Der Umsatz hat sich nahezu verdoppelt auf 1,6 Milliarden und der operative Gewinn drehte von minus 115 Millionen auf plus 109 Millionen. Puma berichtet von starkem Wachstum in allen Regionen, vor allem in Nordamerika. Auch neue Produkte gingen weg wie warme Semmeln. Vor diesem Hintergrund hebt CEO Björn Gulden den Ausblick für den laufenden Turnus an. Danach sollen die Erlöse um mindestens 20% wachsen, das Ebit wird in einer Spanne zwischen 400 und 500 Millionen erwartet. Bei der Erstellung der neuen Prognosen hat der Vorstand Vorsicht walten lassen. Berücksichtigt werden in der Vorausschau mögliche Lieferkettenengpässe aufgrund von Containerknappheit oder Hafenüberlastung. Zudem steht der Ausblick unter dem Vorbehalt, daß die Produktion in den wichtigsten Beschaffungsländern wie Vietnam und China aufrecht erhalten werden kann. Die Aktie hat einen guten Lauf. Seit wir Ihnen das Papier am 23. April zuletzt empfohlen hatten, ist der Kurs um weitere 16% auf aktuell 105,30 Euro geklettert. Die Raubkatze hat gute Chancen im September – wie schon der große Bruder Adidas – in den dann auf 40 Unternehmen erweiterten DAX aufzusteigen. Ende August werden die Auf- und Absteiger festgelegt. Im Vorfeld profitieren aussichtsreiche Kandidaten, weil indexorientierte Investmentfonds ihr Portfolio den zukünftigen Gegebenheiten anpassen müssen. Die Aktie ist einer der erfolgreichsten „Dauerläufer“ auf dem Kurszettel. In den letzten fünf Jahren verfünffachte sich der Kurs nahezu. Auch Corona kann die Wachstumsstory nicht auf Dauer stoppen. Der Titel ist nicht billig. Das KGV (2021) schätzungsweise 50. Der Börsenwert, 15,7 Milliarden, entspricht mehr als dem zweifachen des laufenden Jahresumsatzes. Fazit: Anleger nutzen das Momentum. Kursziel 140 Euro.