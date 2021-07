Ortenburg (ots) - Das Bauen mit Holz liegt nicht nur im Trend, sondern istangesichts des Klimawandels von größter Relevanz. Die Sonnleitner HolzbauwerkeGmbH & CO. KG aus Ortenburg setzt seit über 50 Jahren auf den Bau von Ein- undMehrfamilienhäusern in ökologischer und energieeffizienter Holzbauweise underfüllt damit höchste Ansprüche in Bezug auf Nachhaltigkeit und Wohngesundheit.Umwelt- und Klimaschutz nehmen auch im Hausbau einen immer größeren Stellenwertein. Eine besondere Rolle spielt hierbei der Einsatz von ökologischenMaterialien, wobei dem Baustoff Holz eine Schlüsselfunktion zukommt. Holz istein natürlicher und nachwachsender Rohstoff, der keinen Müll verursacht und alsKohlenstoff-Speicher den CO2-Anstieg eindämmt. Im Vergleich zu anderenmineralischen oder metallischen Baumaterialien verursacht er weniger "graueEnergie", die für die Errichtung, Nutzung, Instandhaltung und Entsorgung vonHäusern aufgewendet wird. Häuser in Holzbauweise profitieren darüber hinaus vonden vielen positiven Eigenschaften des Baustoffes.

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Holzhäuser punkten mit Energieeffizienz und kurzer BauzeitAnders als CO2-intensive Materialien wie zum Beispiel Zement, lässt sich Holzals Baumaterial klimaneutral herstellen und erfüllt dennoch alle technischenAnforderungen in Hinblick auf Brandschutz und Statik. Es ist elastischer alsBeton, druckfester als Ziegel, hitzebeständiger als Stahl und dämmt bis zu 20Mal besser als Beton. Holz besitzt eine geringe Wärmeleitfähigkeit und eine guteWärmespeicherkapazität. Dadurch verfügen Holzhäuser über ausgezeichneteDämmeigenschaften und speichern die Wärme besonders effizient. Das ist auch derGrund, weshalb sie deutlich weniger Heizenergie benötigen. Dennoch sind dieWände von Häusern in Holzbauweise schmaler. Der geringere Platzverbrauch wirktsich direkt auf die Wohnfläche aus, die bei Holzhäusern dadurch bis zu zehnProzent höher ausfällt. Vorteile ergeben sich ebenfalls in Hinblick auf dieBauzeit. Da Holz im Gegensatz zu Beton keine langen Trocknungszeiten benötigtund sich bestens für die Vorfertigung eignet, können Holzhäuser in kurzer Zeitbezugsfertig sein.Holz sorgt für angenehmes Raumklima und verbessert die WohnqualitätAls nachhaltiger Baustoff verfügt Holz über einzigartige natürlicheEigenschaften, die sich direkt auf die Wohnqualität auswirken. Holz sprichtnahezu alle Sinneswahrnehmungen an: Es hat eine angenehme Oberflächentemperatur,wirkt warm, lebendig und dank seiner Maserungen und verschiedenen Farbtöne sehransprechend. Dank seiner wohltuenden ätherischen Öle verströmt es einen