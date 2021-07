München (ots) -



- GerneOhne setzt ein klares Zeichen für Nachhaltigkeit und ermöglicht Kunden

durch ein innovatives Glas-Mehrwegsystem deutschlandweit einen plastikfreien

Lebensmitteleinkauf.

- Das GerneOhne Sortiment besteht ausschließlich aus hochwertigen Produkten,

hergestellt von Bio-Produzenten.



Der neue Online-Supermarkt GerneOhne (https://gerneohne.de/) beweist, dass der

Lebensmitteleinkauf auch anders geht: Zero Waste und ganz bequem von zu Hause.

Seit dem 1. Juli 2021 haben Kunden deutschlandweit die Möglichkeit, online

plastikfrei verpackte Lebensmittel direkt bis an die Haustür zu bestellen.





Die Lieferung erfolgt in wiederverwendbaren Gläsern. Diese gehen nach derNutzung zurück an GerneOhne und werden nach einer gründlichen Reinigung wiederin das innovative und für Kunden kostenfreie Glas-Mehrwegsystem aufgenommen. Abeinem Bestellwert von 69EUR fallen keine Versandkosten an, bei einem Bestellwertunter 69EUR werden 4,90EUR Versandkosten berechnet.Das GerneOhne Sortiment besteht ausschließlich aus hochwertigen Produkten,hergestellt von Bio-Produzenten, die sich der Nachhaltigkeit verpflichtet haben.Angeboten zu handelsüblichen Preisen umfasst das Sortiment bereits Produkte wieMehl, Zucker , Salz, Nüsse, Nudeln, Reis, getrocknete Früchte, verschiedene Teesoder Lakritz-Schnecken und wird stetig erweitert.GerneOhne wurde von drei Freunden ins Leben gerufen: Michael Sixl, EduardoCastaneda und Sergey Gladyshev. Angetrieben von der Besorgnis über die Umwelt,einer gemeinsamen Faszination für neue Technologien und der Hoffnung, diese zumWohl des Planeten einsetzen zu können, setzen die drei Gründer alle Bereiche desShops, von Verpackung bis zur Kundenbetreuung, selbst um.Weitere Information zu GerneOhne, dem Sortiment und dem innovativenMehrwegsystem finden Kunden unter http://www.gerneohne.de/ .Über die GründerMichael Sixl ist gebürtiger Passauer und Experte für Logistik und Einkauf. Nachdem Studium in München und Dublin arbeitete er bis zur Gründung von GerneOhnefür foodora, Evertracker und unterschiedliche Beratungsfirmen, wie z.B.Deloitte. Eduardo Castaneda stammt ursprünglich aus Mexiko, kam zum Studium nachEuropa und entschied sich zu bleiben. Der Marketingexperte blick auf Stationenbei Microsoft , foodpanda und Delivery Hero zurück. Familienvater und IT-ExperteSergey Gladyshev wurde in Moskau geboren und hat, genau wie Eduardo, Deutschlandzu seiner Heimat gemacht. Seine beruflichen Stationen reichen von Procter Gamble über Abott Labatories bis hin zu Healthy Food Delivery.Pressekontakt:THF MarketingAlmuth Fischermailto:almuth@thfmarketing.com0049 171 9416752Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/157519/4979928OTS: GerneOhne