Antisense Therapeutics ernennt neue Vorstandsvorsitzende

28. Juli 2021 Das Board of Directors von Antisense Therapeutics Limited [ASX:ANP | US OTC:ATHJY | FWB:AWY], (das Unternehmen) gab heute die Ernennung von Non-Executive Director Charmaine Gittleson M.D. zur Vorsitzenden des ANP Boards bekannt. Als Teil dieser Veränderung gab der seit 2001 amtierende Vorstandsvorsitzende von ANP, Bob Moses, bekannt, dass er beabsichtigt, sich zum Ende der Jahreshauptversammlung 2021 aus dem Vorstand zurückzuziehen und dem Unternehmen danach weiterhin in beratender Funktion zur Verfügung zu stehen.

Mit dem Wechsel des Vorstandsvorsitzes wird der Entwicklung von ANP von der Arzneimittelforschung zur klinischen Entwicklung im Spätstadium mit kurzfristigen Vermarktungsbestrebungen Rechnung getragen. Der Vorstand ist der Ansicht, dass Dr. Gittlesons umfangreiche internationale Erfahrung in der globalen pharmazeutischen Arzneimittelentwicklung und -zulassung in verschiedenen Bereichen der Therapie und seltener Krankheiten genau die erforderlichen Führungsqualitäten und Erfahrung mitbringt, die das Unternehmen durch diese nächste Wachstumsphase führen wird.

Der CEO von Antisense Therapeutics, Mark Diamond, betonte: „Charmaines Erfahrung in der klinischen Entwicklung, der Zulassung und der Vermarktung zusammen mit ihren international anerkannten Führungsqualitäten sind die idealen Eigenschaften, um das Unternehmen in die klinische Spätphase der Entwicklung und auf den Weg zur Arzneimittelvermarktung zu führen. Zusammen mit den Glückwünschen an Charmaine zu ihrer Ernennung möchte ich die Gelegenheit nutzen, um Bob persönlich für seinen enormen Beitrag als Vorsitzender zu danken. Die Wertschätzung, die ich für Bobs unerschütterliche Unterstützung und sein Engagement für den Erfolg des ANP-Geschäfts empfinde, lässt sich nicht in Worte fassen, denn er hat sich ausnahmslos immer für die Interessen der Aktionäre eingesetzt. Um es einfach auszudrücken: Das Unternehmen wäre ohne ihn und seine Bemühungen nicht da, wo es heute ist, und dafür gebührt ihm unser tief empfundener Dank. Ich freue mich, dass Bob Moses das Unternehmen weiterhin als Non-Executive Director und anschließend als Berater unterstützen wird, wobei der Vorstand und ich weiterhin auf seinen, wie ich glaube, unvergleichlichen Geschäftssinn und seine umfassende Erfahrung in der Unternehmenswelt zurückgreifen können.“