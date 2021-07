Gleich mehrere Rohstofftitel konnten zuletzt überzeugende News herausbringen. Dabei standen Quartalszahlen, Neu-Akquisitionen und Bohrkampagnen im Fokus.

Aurania Resources vermeldet bedeutende Entdeckung

Aurania Resources vermeldete, dass die Überprüfung der Bohrkerne zeigt, dass sich das Verwerfungssystem, das das Ziel Tsenken mit dem Ziel Tiria-Shimpia verbindet, während der Entwicklung des Sedimentbeckens periodisch bewegt hat und einen Pumpmechanismus für metallhaltige Flüssigkeiten darstellt, die sedimentgebundenes Zink-Silber bei Tiria-Shimpia und Kupfer-Silber bei Tsenken abgelagert haben. Weitere Erkundungsbohrungen bei Tsenken N1 konzentrieren sich auf sedimentgebundenes Kupfer-Silber, das an dieses Verwerfungssystem angrenzt, das sich 45 Kilometer vom Kupfergebiet im Süden bis zur Zinkzone im Norden im zentralen Teil des Lost Cities - Cutucu-Projekts des Unternehmens im Südosten Ecuadors erstreckt.

Copper Mountain Mining vermeldet sehr gute Quartalszahlen

Copper Mountain Mining gab zuletzt starke Finanz- und Betriebsergebnisse für das zweite Quartal 2021 bekannt. Das Unternehmen erzielte im zweiten Quartal 2021 eine starke Produktion von 29,6 Millionen Pfund Kupferäquivalent (bestehend aus 25,5 Millionen Pfund Kupfer, 7.627 Unzen Gold und 147.973 Unzen Silber). Die C1-Cash-Kosten pro Pfund Kupfer, das im zweiten Quartal 2021 produziert wurde, betrugen 1,38 US$, die All-in Sustaining Cost (AISC) pro Pfund Kupfer betrugen 1,83 US$. Der Bruttogewinn für das zweite Quartal 2021 betrug 85,8 Millionen US-Dollar und der Nettogewinn 38,7 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen erhöhte die Produktionsprognose für das Jahr 2021 auf 90 bis 100 Millionen Pfund Kupfer.

Denarius Silver veröffentlicht Explorationspläne

Denarius Silver konnte kürzlich bekanntgeben, dass SRK Consulting (US) Inc. seine Überprüfung und Bewertung des Projekts Lomero-Poyatos, das sich im iberischen Pyritgürtel in Südspanien befindet, erfolgreich abgeschlossen hat und die potenziellen Explorationsziele für ein polymetallisches Gold- und Kupferprojekt bestätigt. Das Unternehmen hat sein vorgeschlagenes Explorationsprogramm und das detaillierte Budget für das Projekt Lomero-Poyatos bei der Bergbaubehörde von Andalusien zur Genehmigung eingereicht. Das Unternehmen ist mit ca. 25 Millionen CA$ in der Kasse und mit technischer Unterstützung von Gran Colombia, seinem größten Aktionär, gut finanziert, was es in die Lage versetzen wird, die anstehenden Arbeitsprogramme durchzuführen.

Endeavour Silver erwirbt Goldprojekt

Endeavour Silver gab jüngst den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung mit Canamex Gold Corp. zur Akquisition einer hundertprozentigen Beteiligung von Canamex´ Liegenschaft Bruner, einer Goldexploration in Nye County, Nevada, ungefähr 180 Kilometer südöstlich von Reno, zu einem Preis von 10 Millionen US$ in bar bekannt. Gold wurde in Bruner erstmalig im Jahr 1906 entdeckt, und in dem Bezirk waren zwischen 1906 und 1998 zeitweise kleine Bergbaubetriebe tätig. Jüngere, von früheren Betreibern durchgeführte Explorationsarbeiten umfassten Kartierung, Probenahmen, geophysikalische Untersuchungen und Bohrungen, bis hin zu einer Mineralressourcenschätzung im Jahr 2015 und einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung im Jahr 2017, die einen Tagebau- und Haufenlaugungs-Minenbetrieb mit niedrigen Kapitalkosten beschrieb. Das Projekt beherbergt historische Ressourcen von 342.000 Unzen Gold in 17,5 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,61 Gramm pro Tonne.

Fiore Gold akquiriert Projekt Illipah

Fiore Gold gab vor wenigen Tagen bekannt, dass das Unternehmen den Erwerb einer 100 %-Beteiligung am ehemals produzierenden Goldprojekt Illipah in White Pine County, Nevada, etwa 36 km nordöstlich von Fiore's Gold Rock-Projekt am südlichen Ende des produktiven Carlin-Trends, abgeschlossen hat. Das Goldprojekt Illipah erstreckt sich über etwa 1.600 Hektar (3.950 Acres) und beherbergt eine ehemalige Haufenlaugungs-Goldmine, die in den späten 1980er Jahren 37.000 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 1,37 g/t Au und einer Ausbringungsrate der Haufenlaugung von über 80 % produzierte. Der geologische Datensatz für das Projekt ist umfangreich und umfasst 562 Bohrungen, die hauptsächlich im Reverse-Circulation-Verfahren niedergebracht wurden, sowie 2.415 Bodenproben, 491 Gesteinsproben und detaillierte Kartierungen über Tage.

Gold Terra Resource startet Bohrkampagne

Gold Terra Resource gab vor kurzer Zeit bekannt, dass das vollständig finanzierte 10.000 Bohrmeter umfassende Phase-2-Bohrprogramm des Unternehmens mit der Zielsetzung begonnen hat, eine potenzielle Goldmineralressource abzugrenzen und der aktuellen NI 43-101-konformen 1,2 Millionen Unzen umfassenden vermuteten Ressource hinzuzufügen. Die Bohrungen konzentrieren sich auf die Campbell Shear in der Zone Yellorex, wo während des Phase-1-Bohrprogramms signifikante hochgradige Goldzonen durchteuft wurden (14,09 g/t Au über 4,65 Meter).

Gran Colombia Gold präsentiert Quartalszahlen und Goldanleihen-Rückzahlplan

Gran Colombia Gold gab kürzlich bekannt, dass das Unternehmen im Juni 2021 in seinem Betrieb in Segovia insgesamt 16.789 Unzen Gold produziert hat, was die Gesamtgoldproduktion für das zweite Quartal 2021 auf 52.198 Unzen erhöht, verglichen mit 44.377 Unzen aus Segovia im zweiten Quartal 2020. Das Unternehmen produzierte in Segovia im zweiten Quartal 2021 auch 54.573 Unzen Silber, gegenüber 41.342 Unzen Silber im zweiten Quartal des Vorjahres. Im ersten Halbjahr 2021 belief sich die Gold- und Silberproduktion in Segovia auf insgesamt 101.256 Unzen bzw. 111.888 Unzen, gegenüber 94.723 Unzen Gold und 87.260 Unzen Silber im ersten Halbjahr 2020. Die Kapitalbeträge der ausstehenden Goldanleihen und Wandelschuldverschreibungen wurden auf 19,75 Millionen US$ bzw. 18 Millionen CA$ reduziert.

