NUVISAN und ALS Limited unterzeichnen strategische Partnerschaft zur Erschließung neuer Märkte (FOTO)

- NUVISAN unterzeichnet Vereinbarung mit strategischem Investor ALS Limited

(ASX: ALQ)

- Der globale Testing-Spezialist mit Hauptsitz in Brisbane / Australien

unterstützt mit seinem weltweiten Netzwerk die Expansionsstrategie von NUVISAN

- ALS Limited erwirbt eine 49%ige Beteiligung an der NUVISAN-Gruppe und

erweitert damit das eigene Life-Science-Portfolio

- NUVISAN wird zum Exzellenzzentrum für Innovation und Technologieentwicklung

Nach einer Reihe erfolgreicher Akquisitionen, darunter die kürzliche Übernahme

einer kompletten Forschungseinheit für Arzneimittel in Berlin, blickt NUVISAN

auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2020 zurück. Die NUVISAN-Gruppe, die über 1.000

Mitarbeiter an sieben Standorten in Europa beschäftigt, darunter 450

hochspezialisierte Wissenschaftler am Innovation Campus Berlin (ICB),

erwirtschaftete zwischen dem 1. Juli 2020 und dem 30. Juni 2021 einen

Gesamtumsatz von 185 Mio. Euro mit einer EBITDA-Marge von über 20%.







