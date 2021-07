Die Vossloh AG (ISIN: DE0007667107) , ein traditionsreicher und weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen im Bereich Bahninfrastruktur, konnte an das erfolgreiche Auftaktquartal des Geschäftsjahres 2021 anknüpfen und im zweiten Quartal Umsatz und Ergebnis wie erwartet weiter steigern. Im ersten Halbjahr 2021 lag der Konzernumsatz mit 462,6 Mio.€ um 17,7 % über dem Wert des Vorjahres (393,2 Mio.€). Diese positive Entwicklung war von allen Geschäftsbereichen getragen, wobei im Geschäft mit Schienenbefestigungssystemen das mit Abstand höchste absolute Umsatzwachstum erzielt wurde. Der Auftragseingang lag im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres bei 459,4 Mio.€ (Vorjahr: 494,8 Mio.€) und damit in etwa auf Höhe der stark gestiegenen Umsatzerlöse. Darüber hinaus konnte Vossloh im ersten Halbjahr 2021 den Gewinn mehrjähriger Rahmenverträge mit einem Volumen von deutlich über 100 Mio.€ bekannt geben. Solche Rahmenverträge werden nicht unmittelbar im Auftragseingang ausgewiesen, sondern erst zum Zeitpunkt der kundenseitigen Abrufe. Das EBIT verzeichnete einen signifikanten Anstieg um 41,2 % und erreichte 42,4 Mio.€ (Vorjahr 30,1 Mio.€). Die EBIT-Marge stieg damit von 7,6% im ersten Halbjahr 2020 auf 9,2% im Berichtszeitraum. Entsprechend erhöhte sich im Jahresvergleich auch das EBITDA – es stieg von 55,0 Mio.€ auf 68,4 Mio.€, wobei die EBITDA-Marge von 14,0 % auf 14,8 % zulegte. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass in den Vorjahreswerten ein einmaliger ertragswirksamer Bucheffekt aus der Übergangskonsolidierung einer Gesellschaft im Geschäftsbereich Core Components in signifikanter Höhe enthalten war. Auf operativer Basis fiel der Ergebnis- bzw. Profitabilitätsanstieg somit noch deutlicher aus.

Die Vermögens- und Finanzlage des Vossloh-Konzerns hat sich ebenfalls weiter verbessert. Die Eigenkapitalquote stieg zum Stichtag 30. Juni 2021 deutlich auf 44,6 % (Vorjahr: 31,7 %). Die Nettofinanzschuldverschuldung (ohne Leasingverbindlichkeiten) reduzierte sich signifikant auf 200,6 Mio.€ (30. Juni 2020: 358,0 Mio.€). Maßgeblich für diese Entwicklungen war neben dem positiven Free Cashflow im Kerngeschäft in den vergangenen zwölf Monaten die erfolgreiche Platzierung einer Hybridanleihe in Höhe von rund 150 Mio.€ im Februar 2021, die gemäß IFRS-Rechnungslegungsstandards dem Eigenkapital zugerechnet wird.