Düsseldorf (ots) - PwC-Umfrage: Drei von vier Unternehmen bevorzugen auf Dauer

hybride Weiterbildung / Jedes zweite Unternehmen hat während der Pandemie

Investitionen in Weiterbildung reduziert / Nach COVID-19 deutliche Zunahme rein

digitaler und hybrider Formate erwartet



Die betriebliche Weiterbildung verändert sich: 76 Prozent der Unternehmen in

Deutschland gehen davon aus, dass nach dem Ende der Pandemie digitale und

hybride Weiterbildungsangebote deutlich zunehmen werden. Ausschließliche

Präsenzveranstaltungen würden dagegen abnehmen. So lauten zwei der

Kernergebnisse der Studie "Trends in der betrieblichen Weiterbildung 2021" der

Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland in Kooperation

mit der Berliner Digital Business University of Applied Sciences (DBU). An der

Befragung im April und Mai 2021 nahmen 100 Unternehmen aus Industrie, Handel und

dem Dienstleistungssektor teil, die mindestens 1.000 Beschäftigte sowie einen

Jahresumsatz von mindestens 250 Millionen Euro aufweisen.









Vor Beginn der COVID-19-Pandemie organisierten im Schnitt sieben von zehn

Unternehmen ihre Weiterbildungen als reine Präsenzveranstaltungen. Die meisten

hatten zwar erste Erfahrungen mit digitalen (85 Prozent) beziehungsweise

hybriden (70 Prozent) Formaten gesammelt - allerdings nur in geringem Maße: Sie

machten lediglich 17 Prozent beziehungsweise 13 Prozent am gesamten

Weiterbildungsangebot aus. In der Pandemie sind digitale Formate dann deutlich

wichtiger geworden: Knapp zwei Drittel der Weiterbildungen fanden ausschließlich

in digitaler Form statt, nur noch jede sechste Veranstaltung (16 Prozent) war

ein Präsenzformat.



"Besorgniserregend ist, dass jedes zweite befragte Unternehmen (49 Prozent)

seine Investitionen in die Weiterbildung seiner Mitarbeitenden gekürzt hat", so

Uwe Rittmann, Leiter Familienunternehmen und Mittelstand und Mitglied der

Geschäftsführung von PwC Deutschland. Darin sieht er ein Risiko: "Dass

Unternehmen in der Krise besonders auf ihre Liquidität achten, ist

nachvollziehbar und absolut richtig. Dennoch brauchen sie auf allen Ebenen

Mitarbeitende mit 'state of the art'-Fertigkeiten. Insbesondere im Bereich der

Digitalisierung und deren praktischer Anwendung herrscht weiterhin großer

Nachholbedarf. Gezielte Weiterbildungsangebote von Unternehmen helfen, diesen zu

decken."



Digitale Weiterbildung oft zu überhastet umgesetzt



Nach Schulnoten von eins bis sechs bewerteten die befragten Unternehmen reine

Präsenzveranstaltungen aktuell am besten (Durchschnittsnote: 1,8). Hybride Seite 2 ► Seite 1 von 2



