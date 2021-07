Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund neun Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Bei 0,17 EUR liegt dieser obere Wendepunkt. Die Augen richten sich in den nächsten Tagen also auf Relay Medical.

Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, dürfte Langfrist-Anlegern das Lächeln vergehen. Bei 0,28 EUR befindet sich diese Linie, womit langfristige Abwärtstrends gelten. Aber dass selbst in Abwärtstrends immer mal wieder Überraschungen auf der Oberseite einkalkuliert werden müssen, belegt der heutige Tag wieder einmal recht eindrucksvoll.

Fazit: Bei Relay Medical geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.