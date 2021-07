Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Deutsche Börse tendieren am Dax-Ende in Richtung Juni-Tief Nach Quartalszahlen haben die Papiere der Deutschen Börse am Mittwoch mit einem Verlust von zeitweise mehr als vier Prozent die rote Laterne im Dax übernommen. Mit 136,40 Euro nahmen sie Kurs auf ihr Tief von Anfang Juni und rissen dabei sowohl …