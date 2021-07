Gleich mehrere Rohstofftitel konnten zuletzt überzeugende News herausbringen. Dabei standen besonders eine Übernahme, spektakuläre Bohrergebnisse und eine sensationelle Vor-Machbarkeitsstudie im Fokus.

IsoEnergy beginnt mit Bohrarbeiten

Iso Energy gab jüngst die Explorationspläne des Unternehmens für das Programm 2021 bekannt. Die durchzuführenden Explorationsarbeiten umfassen Diamantbohrungen und geophysikalische Bodenvermessungen bei Larocque East, Diamantbohrungen bei Geiger und geophysikalische Vermessungen aus der Luft bei Collins Bay Extension. Die Feldteams haben sich in das östliche Athabasca-Becken begeben, um mit dem Sommer-Explorationsprogramm zu beginnen.

News: IsoEnergy kündigt Mobilisierung von Feldteams an und skizziert Pläne für Sommerexploration

Kuya Silver landet richtigen Volltreffer

Kuya Silver gab vor kurzem die Ergebnisse ihres Phase-1-Kernbohrprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenem Projekt Bethania bekannt. Dabei stieß man unter anderem auf 1,20 Meter mit 1.127 g/t Silberäquivalent (einschließlich 0,45 Meter mit 2.574 g/t AgÄq) und 2,60 Meter mit 995 g/t Silberäquivalent (einschließlich 0,40 Meter mit 4.973 g/t AgÄq).

Kuya brachte 36 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von ungefähr 5000 Meter nieder, um die Quantität der qualitativ hochwertigen geologischen Daten, die über die historische Mine Bethania verfügbar sind, zu verbessern und die zukünftige Exploration und Minenentwicklung auf dem Projekt zu steuern.

News: Kuya Silver bohrt im Rahmen des ersten Bohrprogramms auf Bethania 1,20 m mit 1.127 g/t Silberäquivalent (einschließlich 0,45 m mit 2.574 g/t AgÄq) und 2,60 m mit 995 g/t Silberäquivalent (einschließlich 0,40 m mit 4.973 g/t AgÄq)

Maple Gold Mines erwirbt zusätzliche Flächen

Maple Gold Mines gab kürzlich bekannt, dass das Unternehmen eine Optionsvereinbarung mit Globex Mining Enterprises Inc. zum Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an der Liegenschaft Eagle Mine geschlossen hat, was einen klaren Weg zur Konsolidierung der ehemals produzierenden, hochgradigen Untertageminen Eagle-Telbel auf dem Goldprojekt Joutel in Quebec, Kanada, bietet. Eagle beherbergt die historische Untertagemine Eagle, die Teil des ehemals produzierenden Bergbaukomplexes Eagle-Telbel von Agnico war, der zwischen 1974 und 1993 1,1 Millionen Unzen Gold produzierte.

News: Maple Gold unterzeichnet Optionsvereinbarung zum Erwerb der ehemals produzierenden Liegenschaft Eagle-Mine auf dem Goldprojekt Joutel

Newsflash: Bergbau-Nachrichten mit Endeavour Silver, Gold Terra Resource, Canagold und Maple Gold Mines

Millennial Lithium wird übernommen

Millennial Lithium und Ganfeng Lithium Co., Ltd. gaben vor wenigen Tagen bekannt, dass sie eine endgültige Arrangement-Vereinbarung geschlossen haben, gemäß der Ganfeng über eine Tochtergesellschaft in British Columbia alle ausstehenden Stammaktien von Millennial mittels eines Arrangement-Plans für 3,60 CA$ pro Stammaktie in bar erwerben wird, was einem Gesamtbarbetrag von ca. 353 Millionen CA$ entspricht. Millennials Board of Directors und Management sind der Ansicht, dass die Vereinbarung den Aktionären von Millennial eine sehr attraktive Möglichkeit bietet, die volle Liquidität zu einem erheblichen Aufschlag gegenüber dem aktuellen Aktienkurs zu realisieren. Die Vereinbarung bestätigt nachdrücklich die Bemühungen des Millennial-Teams in den letzten vier Jahren: die Weiterentwicklung des Projekts Pastos Grandes durch Exploration bis hin zur Ressourcenschätzung, PEA, DFS und letztendlich zu einem sehr erfolgreichen Pilotverdunstungsteich- und Aufbereitungsbetrieb.

News: Ganfeng Lithium Co., Ltd. wird Millennial Lithium Corp. mittels eines Barzahlungsangebots in Höhe von 353 Millionen Dollar erwerben

Osisko Metals startet Bohrprogramm auf Pine Point

Osisko Metals gab jüngst den Beginn eines 13.000 Bohrmeter umfassenden Sommer-Herbst-Bohrprogramms auf ihrem Projekt Pine Point im Nordwesten der USA bekannt. Dieses Bohrprogramm wird hauptsächlich die Fortsetzung der Infill-Bohrungen umfassen, um die Umwandlung der aktuellen vermuteten Mineralressourcen in die Kategorie angedeutet zu unterstützen. Eine Reihe dieser Bohrungen wird mehrere Zwecke erfüllen und die hydrogeologische Charakterisierung des Wasserflusses im Dolomit-Wirtsgestein in Gebieten beinhalten, die zuvor nicht im Projektgebiet untersucht wurden. Zusätzlich zu den Bohrungen wird seit Juni eine erneute Protokollierung und erneute Untersuchung der historischen Cominco-Bohrkerne durchgeführt.

News: Osisko Metals gibt Wiederaufnahme der Bohrarbeiten auf Pine Point bekannt

Skeena Resources veröffentlicht sensationelle Vor-Machbarkeitsstudie für Eskay Creek

Skeena Resources konnte jüngst die Ergebnisse der Machbarkeitsvorstudie ("PFS") für das Gold-Silber-Projekt Eskay Creek bekanntgeben, das sich im Goldenen Dreieck von British Columbia befindet.

Eskay Creek 2021 PFS Highlights:

Hochgradige Tagebaugrube mit durchschnittlich 3,37 g/t Au, 94 g/t Ag (4,57 g/t AuEq) (

Nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven von 3,88 Moz AuEq (26,4 Mt mit 3,37 g/t Au und 94 g/t Ag).

NPV5% nach Steuern von 1,4 Milliarden CA$ (1,1 Milliarden US$) und 56% IRR bei 1.550 US$/oz Au und 22 US$/oz Ag

Amortisationszeit nach Steuern von 1,4 Jahren

Vorproduktions-Investitionen (CAPEX) von CA$488M (US$381M)

Durchschnittliche Jahresproduktion von 249.000 oz Au, 7.222.000 oz Ag (352.000 oz AuEq) über eine Lebensdauer der Mine von 9,8 Jahren

LOM all-in sustaining costs ("AISC") von CA$702/oz (US$548/oz) AuEq

LOM-Barkosten von CA$651/oz (US$509/oz) AuEq

945 Tonnen pro Tag Mühle und Flotationsanlage, die verkaufsfähiges Konzentrat produzieren

LOM-Durchschnitt der Treibhausgasemissionen von 0,18 t CO2/Unze AuEq

Wir meinen: Grandiose Zahlen - Damit dürfte Skeena Resources endgültig auf dem Schirm der ganz Großen der Branche angekommen sein.

News: Skeena schließt PFS für Eskay Creek ab mit NPV nach Steuern (5%) von 1,4 Mrd. C$, 56% IRR und nur 1,4 Jahre Amortisation

Summa Silver meldet spektakuläre Bohrergebnisse

Summa Silver gab kürzlich die Entdeckung einer zusätzlichen hochgradigen Silber- und Goldvererzung in den ersten beiden Bohrungen des Jahres auf der Liegenschaft Hughes in der Nähe von Tonopah, Nevada, bekannt. Dabei stieß man unter anderem auf 11.992 g/t Silberäquivalent (5.969 g/t Ag und 60,2 g/t Au) über 0,9 Meter innerhalb 4.408 g/t Silberäquivalent (2.252 g/t Ag und 21,6 g/t Au) über 2,8 Meter. Die betreffende Bohrung SUM21-30 rangiert sehr günstig unter den besten Bohrungen weltweit, die in jüngster Zeit auf Silberprojekten niedergebracht wurden. Es ist auch wichtig zu beachten, dass es sich nur um die 30. Bohrung handelt, die bisher auf dem Projekt niedergebracht wurde. Im Großen und Ganzen ist die Entdeckung von Gehalten von weit über 10.000 g/t Silberäquivalent in Hughes eine aufregende neue Entwicklung für den Bergbaubezirk Tonopah. Die Bohrungen werden für den Rest des Jahres 2021 fortgesetzt.

News: Summa Silver bohrt 11.992 g/t Silberäquivalent über 0,9 m innerhalb von 4.408 g/t AgÄq über 2,8 m auf der Liegenschaft Hughes, Tonopah, Nevada

Trillium Gold Mines erweitert Kernprojekt

Trillium Gold Mines gab vor kurzer Zeit bekannt, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung mit Infinite Ore Corp. unterzeichnet hat, wodurch Trillium Gold alle Grundstücke von Infinite Ore in der Confederation Lake Assemblage des Birch-Uchi-Grünsteingürtels in der Nähe von Red Lake, Ontario, erwerben wird. Das Grundstück unter dem LOI umfasst 19.438 Hektar zwischen den Grundstücken Fredart, Garnet Lake, Confederation North und Confederation South. Diese geplante Transaktion wird Trillium Gold die Kontrolle über einen beträchtlichen Teil der Confederation Lake-Ansammlung geben, wodurch ein zusammenhängendes Paket mit einer Länge von mehr als 100 Kilometern entsteht. Damit wird Trillium Gold 100% des größten Landpakets im und östlich des Goldcamps Red Lake besitzen, wo sich erst jetzt aufregende Goldexplorationsergebnisse abzeichnen.

News: Trillium Gold unterzeichnet LOI, um ihre zusammenhängende Landposition im Confederation Lake Greenstone Belt auf über 100 Kilometer zu erweitern

