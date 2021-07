Cargotec Q2 Orders Better Than Expected, but EBIT Beat Is Small Autor: PLX AI | 28.07.2021, 12:33 | 20 | 0 | 0 28.07.2021, 12:33 | (PLX AI) – Cargotec Q2 orders EUR 1,276 million vs. estimate EUR 873 million.Orders received more than doubled, reaching an all-time recordA strong mobile equipment demand pushed Kalmar's orders received to a record-high level of EUR 600 millionQ2 … (PLX AI) – Cargotec Q2 orders EUR 1,276 million vs. estimate EUR 873 million.Orders received more than doubled, reaching an all-time recordA strong mobile equipment demand pushed Kalmar's orders received to a record-high level of EUR 600 millionQ2 … (PLX AI) – Cargotec Q2 orders EUR 1,276 million vs. estimate EUR 873 million.

Orders received more than doubled, reaching an all-time record

A strong mobile equipment demand pushed Kalmar's orders received to a record-high level of EUR 600 million

Q2 revenue EUR 853 million vs. estimate EUR 844 million

Q2 net income EUR 26 million

Q2 adjusted EBIT EUR 70 million vs. estimate EUR 69 million

Q2 EPS EUR 0.4

Q2 EBIT EUR 45 million

Still expects comparable operating profit for 2021 to improve from 2020 Cargotec Registered (B) Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

Cargotec Registered (B) Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer