Eckert & Ziegler übertrifft Gewinnerwartungen

Die Geschäfte von Eckert & Ziegler laufen besser als vom Unternehmen prognostiziert. Die Berliner heben nun ihre Prognose für 2021 an: Man rechne damit, „dass das Konzernergebnis die am Jahresanfang veröffentlichte Prognose für den Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2021 um rund 20 Prozent übersteigt”, so Eckert & Ziegler in einer Mitteilung.Unter dem Strich soll damit ein Gewinn von 35 Millionen Euro im ...