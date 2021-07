Compleo setzt auf Partnerschaft mit Clever in Dänemark (FOTO)

Dortmund (ots) - Compleo, einer der führenden Anbieter von Ladelösungen, bautseine Zusammenarbeit mit dem dänischen Ladeinfrastrukturbetreiber Clever weiteraus. Nach bereits 400 ausgelieferten Ladesäulen im ersten Halbjahr sind mehr alsweitere 500 Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten für den Rest des Jahresbeauftragt. Eine beeindruckende Zahl, die nicht nur die enge Kooperation derbeiden Unternehmen unterstreicht, sondern auch die Bestrebungen Dänemarks,E-Mobilität im eigenen Land voranzubringen.In Dänemark sind rund 2,5 Millionen Fahrzeuge auf der Straße, Elektro- undHybridautos sind bisher allerdings eher selten zu sehen. Das soll sich in dennächsten Jahren deutlich ändern, wie der Steuerplan des dänischen Parlamentszeigt. Bis 2030 sollen mindestens 775.000 Elektro- und Hybridautos auf denStraßen sein, dazu gibt es schrittweise Steuererleichterungen für E-Autos undLadestrom. Ebenfalls ab 2030 soll sogar der Verkauf von neuen Autos mit Diesel-und Benzinantrieb verboten werden. Ambitionierte Ziele, für die es auch dienotwendige Ladeinfrastruktur benötigt, um den Fahrern von ElektrofahrzeugenSicherheit zu geben. Clever ist als Vorreiter der E-Mobilität bereits seit mehrals einer Dekade in Dänemark tätig und setzt dabei auf ganzheitliche Produktefür die Ladeinfrastruktur. Hierzu gehören intelligente Lösungen für das Ladenzuhause und Ladelösungen für Unternehmen sowie staatliche Einrichtungen. Cleverführte als erstes Unternehmen weltweit unbegrenztes Laden für eine festemonatliche Gebühr ein und verband skandinavische Städte über Ländergrenzenhinweg mit einem Netzwerk aus Schnellladestationen entlang der Autobahnen. Undauch Compleo ist ein First Mover im Bereich E-Mobilität: Seit bereits zwölfJahren ist das Unternehmen einer der führenden Hersteller von Ladestationen undliefert als erstes Unternehmen weltweit eichrechtskonforme DC-Ladepunkte nachganz Europa.Checrallah Kachouh, Co-CEO und CTO bei Compleo, weiß um die Stärke derPartnerschaft im nördlichen Nachbarland: "Wir freuen uns sehr über dielangjährige Zusammenarbeit mit unserem Kunden und führenden LadelösungsanbieterClever, die nun seit 2013 besteht. Durch die Kooperation mit Clever tragen wirzu einem erheblichen Anteil der dänischen Ladeinfrastruktur bei. Das großeAuftragsvolumen ist auch Spiegelbild des Marktwachstums in Dänemark sowie inganz Europa - ein vielversprechendes Zeichen für die Zukunft." Clever stelltfast 60 Prozent der Ladeinfrastruktur in Dänemark. Wiederum 40 Prozent desBetreibers werden von Compleo geliefert.Auch Casper Kirketerp-Møller, CEO von Clever, freut sich über die engeZusammenarbeit: "Vertrauensvolle und proaktive Partnerschaften haben für uns beiClever höchste Priorität. Mit Compleo haben wir einen verlässlichen Partnergefunden, um langfristige, intuitive und anwenderfreundliche Lösungen zuschaffen, die wir fortlaufend in unser ganzheitliches Clever-Angebotintegrieren. Daher freuen wir uns, unsere strategische Partnerschaft weiterauszubauen. Eine innovative Ladeinfrastruktur ist unerlässlich, um dieMobilitätswende in Dänemark weiter voranzutreiben. Gemeinsam mit Compleo werdenwir auch in den kommenden Jahren eine erstklassige Ladeinfrastruktur für alleFahrer von Elektrofahrzeugen aufbauen."Pressekontakt:Compleo Charging Solutions AGRalf MaushakeLeiter Marketing & CommunicationsE-Mail: mailto:r.maushake@compleo-cs.deTelefon: +49 231 534 923 865Clever A/SHenrik SkyggebjergHead of Communicaions & Public AffairsE-Mail: mailto:hs@clever.dkTelefon: +45 60 16 97 14Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134214/4980013OTS: Compleo Charging Solutions