LYCRA FitSense-Technologie bietet bahnbrechende Vorteile durch BH-Schaumstoffersatz ohne Abstriche bei der Diskretion

Die LYCRA FitSense-Technologie ist eine lösungsmittelfreie Dispersion auf Wasserbasis, die aus denselben Molekülen wie LYCRA-Fasern besteht. Die Dispersion wird mit Siebdruckverfahren direkt auf das BH-Gewebe aufgetragen. Dadurch wird das Grundgerüst in bestimmten Bereichen verstärkt. Diese Verstärkung in den BH-Körbchen reduziert äußerst effektiv die Brustwarzenwölbung und ermöglicht eine symmetrische Unterstützung, Modellierung und Anhebung der Brustlinie. Dadurch wird die Verwendung eingenähter Einsätze und einlegbarer Polster minimiert oder gänzlich überflüssig.

Unterstützende Bereiche können an der Unterseite und an den Seiten des BH-Körbchens zur Modellierung sowie als Flügel für bestmöglichen Komfort und maximale Glättung angebracht werden. Die LYCRA FitSense-Technologie kann ebenfalls zwischen den Gewebelagen in den BH-Körbchen verwendet werden, um die Brustwarzenwölbung zu vermeiden und gleichzeitig die Ästhetik des Originalgewebes zu erhalten.

„Mithilfe der LYCRA FitSense-Technologie wirkt der Siebdruck wie ein BH-Polster und versetzt Marken in die Lage, einen besseren BH für alle Größen, Stile und Silhouetten zu kreieren — eine wahrhaft bahnbrechende Entwicklung”, so Melissa Stewart, Global Technology Director-R&D Materials Innovations. „Durch diese Innovation erhalten Frauen zusätzliche BH-Wahlmöglichkeiten im Hinblick auf Funktionalität, Stil und Komfort.“

BHs können steif, voluminös oder verführerisch sein und verschiedene Komponenten und Strukturen enthalten, die ein wenig komfortables, einschränkendes Trageerlebnis schaffen. Die LYCRA FitSense-Technologie unterstützt das Design funktioneller BHs, die leichter, dünner und luftdurchlässiger sind, ohne dabei auf Diskretion, Alltagskomfort, Haltbarkeit, Unterstützung oder Modellierung verzichten zu müssen. Und im Gegensatz zu Polyurethanschaum, der sich verfärben und in der Waschmaschine verloren gehen kann — wurde die LYCRA FitSense-Technologie in das Gewebe integriert und ist äußerst beständig bei Maschinenwäschen und normaler Abnutzung. Darüber hinaus bietet die Technologie bei Badebekleidungsanwendungen Chlorbeständigket und Vorteile durch rasche Trocknung im Vergleich zu Schaum und zweifachen Gewebelagen.