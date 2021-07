Neptune Digital Assets gibt zusammenfassend das Geschäftsergebnis für das 3. Quartal bekannt und informiert über seine aktuelle Betriebstätigkeit

„Wir sind mit unserem Umsatzwachstum in diesem Zeitraum und auch nach dem Ende der Periode sehr zufrieden. Wir von Neptune achten bei unserem Betrieb nach wie vor auf ein sehr schlankes Cash-Budget und verzeichnen im Zuge des erweiterten Minings kontinuierlich steigende Einnahmen. Wir hatten das große Glück, den deutlichen Marktrückgang mit unserem neu aufgebrachten Kapital für den Ankauf von Mining Rigs und Krypto mit einem 50 %-igen Abschlag vom Markthöchststand nutzen zu können“, erklärt Cale Moodie, CEO von Neptune.

Nachstehend einige wichtige Finanzeckdaten zum Berichtszeitraum bis 31. Mai 2021 und nach Ende der Periode:

- Das Unternehmen beendete die neun Monate zum 31. Mai 2021 mit einem Gesamtvermögen in Höhe von 47,5 Mio. Dollar, was einem Plus von 1.250 % gegenüber dem Jahresbeginn entspricht. Zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verfügte das Unternehmen über Vermögenswerte in Höhe von 48,2 Mio. Dollar.

- In den drei Monaten zum 31. Mai 2021 realisierte das Unternehmen Gewinne und sonstige Erträge aus dem Staking, Bitcoin-Mining und anderen betrieblichen Aktivitäten in Höhe von 1.652.551 Dollar.

- Nach dem 31. Mai 2021 generierte das Unternehmen 158.000 US-Dollar über die Ausübung von Bitcoin-Verkaufsoptionen zu einem Bitcoin-Tiefstand von knapp 29.000 US-Dollar.

- Die größten Bestände an digitalen Vermögenswerten des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Mitteilung waren 110 BTC, 143.100 ATOM, 1,44 Millionen FTM, 290 ETH und 2.075 DASH. Das Unternehmen hält außerdem Positionen in DOT, BCH, Litecoin, Stellar, NEO, OMG und QTUM sowie Anteile am Protocol Fund.

- Neptunes Beteiligung am Protocol Fund in Höhe von 250.000 US-Dollar wurde mit Stand 31. Mai 2021 mit 1.737.959 Dollar bewertet.