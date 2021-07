Excellon setzt eine zweite Bohranlage in Silver City ein

Toronto, Ontario – 28. Juli 2021 – Excellon Resources Inc. (TSX:EXN, EXN.WT; NYSE:EXN; FRA:E4X2) („Excellon“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update zu seinem andauernden Bohrprogramm im Projekt Silver City in Sachsen, Deutschland, zu geben.

Highlights

- Die Bohrarbeiten begannen problemlos am ersten der vier Prioritätsziele des für das Jahr 2021 geplanten Diamantbohrprogramms über 12.000 Meter

- Eine zweite Bohranlage wurde im Zuge des Programms eingesetzt. Bohrarbeiten sind jetzt in den Zielen Peter Vein (Neue Hoffnung Gottes) und Bräunsdorf (Christbescherung) in Gang

- Bohrungen in Reichenbach und Grauer Wolf sind für einen Start im August geplant

„Wir hatten einen weiteren problemlosen Beginn der Bohrarbeiten in Silver City in diesem Jahr“ erläuterte Ben Pullinger, SVP Geology & Corporate Development. „Wir genießen weiterhin die Unterstützung der örtlichen Gemeinde und profitieren von der exzellenten Arbeit der TU Bergakademie Freiberg und des Helmholtz-Instituts in Freiberg. Das diesjährige Programm baut auf den Entdeckungen auf, die im letzten Jahr im ersten modernen Bohrprogramm nach Edelmetall in der Lizenz Bräunsdorf gemacht wurden. Unser derzeitiges Bohrprogramm konzentriert sich auf den historisch produktiven Gneis-Schiefer-Kontakt, der die Minen Bräunsdorf und Peter Vein durchzieht. In den kommenden Wochen werden wir uns auf den mafischen Schiefer-Kontakt, der letztes Jahr in Reichenbach und Grauer Wolf durchteuft wurde, zubewegen. Beide Ziele lieferten einige der bisher interessantesten Bohrergebnisse“.

Vorbereitende Arbeiten für das diesjährige Programm umfassten erneute Verarbeitung und Interpretation historischer Daten aus luftgestützten Untersuchungen, Interpretation der geochemischen Daten aus den Bohrarbeiten im Jahr 2020 und weitergehende Sammlung historischer Daten. Die Interpretation hochauflösender, hyperspektraler SWIR-LWIR-Untersuchungen des Bohrkerns aus dem Jahr 2020 wird von andauernden, multidisziplinären Forschungsstudien der TU Bergakademie Freiberg und des Helmholtz-Instituts in Freiberg unterstützt. Die bevorstehenden Ziele Grauer Wolf und Reichenbach befinden sich entlang des neu gebohrten mafischen Vulkangestein- und Schiefer-Kontakts. Die bisher durchteufte Geologie und Alterierung weist auf ein faszinierendes, hochgradiges Silbersystem hin.