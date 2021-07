FRISS , der weltweit führende Anbieter KI-basierter ganzheitlicher Betrugspräventions- und Betrugserkennungslösungen für Komposit-Versicherer, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Serie-B-Finanzierungsrunde von 65 Millionen Dollar abgeschlossen hat. Sie wurde von Accel-KKR geführt, von FT Partners beraten und von dem bereits vorhandenen Investor Aquiline unterstützt. Die Finanzierung wird ein schnelles Wachstum des Unternehmens fördern und ermöglicht außerdem weitere Produktinnovationen, eine starke Marktdurchdringung und die Erweiterung von Geschäftsfeldern. FRISS betreut heute Versicherer in über 40 Ländern und ist auf einem guten Weg, seinen Kunden allein im Jahr 2021 Einsparungen in einer Höhe von 2 Milliarden Dollar durch entdeckte Betrugsfälle einzubringen.

FRISS erhält 65 Millionen Dollar als Serie-B-Finanzierung durch Accel-KKR (Graphic: Business Wire)

Versicherungsbetrug ist ein großes und stetig wachsendes Problem, dem Versicherer ausgesetzt sind. Geschätzte 10–17 % aller Schadenfälle sind Betrugsfälle – das entspricht einem gigantischen Verlust von 80 Milliarden Dollar pro Jahr allein auf dem US-Versicherungsmarkt.1

Von Experten mit zusammen über 1.000 Jahren Erfahrung in der Versicherungsbranche entwickelt, ist die KI-basierte Software zur Betrugs- und Risikoerkennung von FRISS eine weltweit anerkannte und führende Lösung. Sie hilft Versicherern dabei, ihre Verlustquoten zu senken und die betriebliche Effizienz zu steigern, was letztendlich zu größerem Profit, produktiveren Mitarbeitenden und höherer Kundenzufriedenheit führt. FRISS bietet ganzheitliche Lösungen zur Betrugsanalyse in Echtzeit für Komposit-Versicherungen, die den gesamten Policen-Lebenszyklus umfassen – von der automatisierten Risikoeinschätzung beim Underwriting über die Betrugserkennung während der Schadenregulierung bis hin zu einem umfassenden Fallmanagement. Die Warnungen werden mithilfe nahtloser Integrationen in Kernversicherungssystemen angezeigt, wie zum Beispiel Guidewire, Duck Creek, Sapiens, Keylane. Diese können mit weiteren Informationen aus über 400 externen Datenquellen angereichert werden und schaffen so einen ganzheitlichen Überblick über die Risiken, die bei jedem Versicherungsantrag, jeder Verlängerung und jedem Schadenfall vorhanden sein können.